Michael Saylor prognostiziert 21 Millionen USD: Bitcoin mit 200X-Potenzial?

Der Bitcoin notiert aktuell knapp oberhalb von 100.000 US-Dollar. Doch laut einer aktuellen Experteneinschätzung könnte die Mutter aller Kryptowährungen um das 200-fache steigen. Das steckt hinter dieser unglaublichen Prognose und darum soll es jetzt plötzlich zu einer Preisexplosion kommen.

Michael Saylors bullische Vision: 21 Millionen USD bis 2046

Der Bitcoin befindet sich aktuell knapp oberhalb der Marke von 100.000 US-Dollar, und Anleger warten darauf, dass es zu einem Sprung auf neue Allzeithochs kommt. Doch laut einer aktuellen Prognose von Michael Saylor soll bei der Mutter aller Kryptowährungen noch wesentlich mehr möglich sein. Der CEO von MicroStrategy rechnet jetzt mit mehr als 200X. Konkret prognostizierte der Experte in einem kürzlichen Beitrag auf der Social-Media-Plattform X, dass der Bitcoin im Jahr 2046 einen Kurs von 21 Millionen US-Dollar erreichen dürfte.

Damit hat Michael Saylor seine Prognose für den weiteren Kursverlauf des Bitcoins deutlich angehoben. Zuvor hatte er noch 13 Millionen US-Dollar in seinem Basisszenario bis 2046 angenommen. In seiner Begründung hieß es aber: "Die Ereignisse der letzten elf Monate waren außergewöhnlich. Das Weiße Haus hat Bitcoin angenommen. Das ist eine außergewöhnliche Entwicklung. Damit haben wir nicht gerechnet." Weiter schrieb der CEO: Der Präsident habe Amerika zur Bitcoin-Supermacht der Welt erklärt.

MicroStrategy kauft kontinuierlich Bitcoin: 592.345 BTC im Portfolio

Allerdings stellt Saylor nicht nur Thesen auf, sondern beteiligt sich auch zunehmend am weiteren Kursverlauf des Bitcoins. Denn mit seiner Holding MicroStrategy akkumuliert der Geschäftsführer inzwischen beinahe jede Woche neue Anteile an der Mutter aller Kryptowährungen. Auch zuletzt gab es wieder Käufe. Konkret fügte MicroStrategy in der vergangenen Woche 245 Bitcoins zu seinem Bestand hinzu. Finanziert wurden die dafür aufgewendeten 26 Millionen US-Dollar durch die Ausgabe von Stamm- und Vorzugsaktien.

Damit hält MicroStrategy unter dem Strich 592.345 Bitcoins zu einem aktuellen Wert von 60 Milliarden US-Dollar. Der Einkaufspreis der Holding liegt derweil im Schnitt bei 70.000 US-Dollar, was zeigt, dass das Unternehmen entsprechend hohe Gewinne auf die Bestände auszuweisen hat. Saylor glaubt also an einen massiven Kurssprung bei der Mutter aller Kryptowährungen und kauft auch selbst weiter Bitcoins zu seinen Beständen hinzu, um von einem Kursanstieg zu profitieren.

Bitcoin Bull Presale: Alternative Investmentmöglichkeit für Bitcoin-Enthusiasten

Doch für Anleger könnte es neben den Aktien von MicroStrategy, Metaplanet & Co. jetzt noch eine bessere Möglichkeit geben, um vom BTC-Kursanstieg zu profitieren. Denn neben Aktien wie MicroStrategy gibt es mit dem Bitcoin Bull Projekt jetzt einen vorher nie dagewesenen Weg, vom Kursanstieg bei der Mutter aller Kryptowährungen zu profitieren. Hierbei handelt es sich um eine Art Stable-Memecoin, der zwar eigenständig handelt, aber von der Kursentwicklung des Bitcoins beeinflusst wird.

Das geht durch das Belohnungssystem von Bitcoin Bull, das immer dann aktiv wird, wenn die Mutter aller Kryptowährungen im Kurs eine bestimmte Marke erreicht und dort ein neues Hoch markiert. So winken für Anleger Airdrops von echten Bitcoins, wenn die Marken von 150.000 US-Dollar, 200.000 US-Dollar und 250.000 US-Dollar geknackt werden. Bei 125.000 US-Dollar, 175.000 US-Dollar und 225.000 US-Dollar werden hingegen Token verbrannt, was sich positiv auf die Situation von Angebot und Nachfrage auswirken könnte. Zusätzlich sind noch attraktive Rewards durch Staking möglich, die sich aktuell auf 55 Prozent pro Jahr belaufen.

Direkt zur Bitcoin Bull Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.