Anthony Pompliano erwirbt 3.724 Bitcoin an Tag 1: Bullische Prognose bestätigt

Bitcoin steigt in den letzten 24 Stunden deutlich und kämpft sich aktuell wieder über 105.000 US-Dollar zurück. Damit scheint die kurzfristige Korrektur vorerst beendet, der Abschlag zum Allzeithoch ist mit rund 5 Prozent überschaubar. Zugleich gibt es auch im Juni 2025 mannigfaltige Kurstreiber. Besonders viel Fantasie brachten zuletzt die massiven Bitcoin-Käufe von Unternehmen. Nun kauft auch der Bitcoiner Anthony Pompliano mit seinem neuen Milliarden-Unternehmen direkt an Tag 1 3.724 BTC.

ProCap Financial: Pompliano bringt Bitcoin an die Wall Street

Anthony Pompliano hat mit der Gründung von ProCap Financial ein neues Projekt gestartet, das Bitcoin fest im institutionellen Finanzmarkt verankern soll. Über eine SPAC-Fusion mit Columbus Circle Capital Corp. I (NASDAQ: CCCM) wird das neue Unternehmen an die Börse gebracht. Im Rahmen der Transaktion plant ProCap, bis zu eine Milliarde US-Dollar in Bitcoin zu investieren. Die Finanzierung in Höhe von über 750 Millionen US-Dollar setzt sich aus 516,5 Millionen US-Dollar Eigenkapital und 235 Millionen in wandelbaren Anleihen zusammen.

ProCap unterscheidet sich strategisch von bekannten Beispielen. Denn der Bitcoiner möchte einen Schritt weitergehen. Pompliano verfolgt das Ziel, Bitcoin nicht nur zu halten, sondern aktiv in ein Geschäftsmodell zu integrieren. Einnahmen sollen aus der gezielten Nutzung von BTC-Beständen generiert werden, etwa durch Lending, Derivate oder Infrastruktur-Investitionen. Damit positioniert sich ProCap als eine Art "Bitcoin-native Finanzplattform".

Massiver Bitcoin-Kauf: 3.724 BTC zum Durchschnittspreis von 103.785 USD

Nur einen Tag nach der offiziellen Ankündigung des milliardenschweren Börsengangs hat Anthony Pompliano mit seiner Firma ProCap BTC, LLC Fakten geschaffen: Insgesamt wurden 3.724 Bitcoin erworben - zum durchschnittlichen Preis von rund 103.785 US-Dollar pro Stück. Der Kauf erfolgte im Rahmen eines langfristig angelegten Bitcoin-Programms und markiert den ersten Schritt nach dem Fundraising von über 750 Millionen US-Dollar.

Mit diesem Schritt erhalten die Investoren der Eigenkapitalrunde unmittelbar Bitcoin-Exposure, noch bevor das Unternehmen offiziell als ProCap Financial an die Börse geht. Die klare Botschaft: Wer Bitcoin nicht übertreffen kann, müsse es kaufen. Weitere Käufe sollen folgen, um die angekündigte Zielgröße von bis zu 1 Milliarde US-Dollar in BTC auf der Bilanz zu erreichen.

Bitcoin Hyper Presale: Früher Einstieg in die Bitcoin-Skalierungslösung

Im Juni 2025 bringt das neue Projekt Bitcoin Hyper einen spannenden Ansatz in das Bitcoin-Ökosystem. Während Bitcoin als Wertspeicher etabliert ist, fehlte es bislang an nativer Unterstützung für komplexe dezentrale Anwendungen. Bitcoin Hyper greift dieses Defizit auf und kombiniert die Stabilität des Bitcoin-Netzwerks mit der Leistungsfähigkeit der Solana Virtual Machine (SVM). Entstehen soll eine Layer-2-Infrastruktur, die Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und Smart-Contract-Fähigkeit erstmals direkt mit Bitcoin vereint.

Der HYPER-Token fungiert als Grundlage des neuen Ökosystems. Aktuell liegt der Preis bei 0,012 US-Dollar - mit mehr als 1,5 Millionen Dollar eingesammeltem Kapital befindet sich Bitcoin Hyper auf einem spannenden Weg. Die Token sind derzeit direkt über die Website von Bitcoin Hyper erhältlich. Der Kauf ist unkompliziert mit ETH, USDT, BNB oder Kreditkarte möglich - einfach das Wallet verbinden und den Token-Swap durchführen. HYPER-Besitzer können die Token zugleich jetzt schon für rund 500 Prozent APY staken.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.