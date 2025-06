Bitcoin-gesicherte Hypotheken: Bessere Alternative zu Fiatwährungen und Gold?

Während Immobilien früher mit Gold abgesichert wurden, welches deutliche Vorteile gegenüber Fiatwährungen bietet, hat sich der Trend seit der Entkoppelung der Währungen von dem Edelmetall immer stärker entgegen den Interessen der Anleger entwickelt. Mithilfe von mit Bitcoin abgesicherten Hypotheken wären historisch hingegen sogar noch deutlich größere Vorteile geboten worden. Zudem könnten die Bitcoin-Hypotheken zum neuen Standard werden und die Adoption sowie den BTC-Kurs bedeutend antreiben.

Bitcoin als attraktive Sicherheit für Hypotheken

Die Idee, Kryptowährungen als Sicherheit für Hypotheken zu verwenden, ist nicht neu. Schließlich wird Bitcoin aufgrund seiner deflationären Tokenomics auch als digitales Gold bezeichnet. Bereits in der Antike wurden Immobilieninvestments mit Gold abgesichert, wobei sich der Trend zu den kontinuierlich an Wert verlierenden Fiatwährungen verlagert hat. Dies ist auf die Aufhebung der Absicherung der Währungen mit dem Edelmetall zurückzuführen, wie vor allem 1971 durch Präsident Richard Nixon.

Dennoch werden Gold-gesicherte Immobilieninvestments heute selten genutzt, da die meisten Darlehensgeber ausschließlich Fiatwährungen akzeptieren. So seien die Risiken wie Volatilität, Lagerung und Liquidation zu hoch, während die Vorteile für die Kunden umso größer sind. Schließlich reduziert die Inflationsrate die Zahllast in den Fiatwährungen, während der Wert der Sicherheit steigt. Wäre diese hingegen auch nur in Fiatwährungen deponiert worden, so würde auch die Sicherheit mit der Zeit wertloser werden.

US-Regierung prüft Bitcoin als Hypotheken-Sicherheit

Bereits im April des Jahres 2019 hat der Schauspieler und Krypto-Unternehmer Brock Pierce in Amsterdam ein Haus im Wert von 1,2 Mio. USD mit Bitcoin als Sicherheit erworben, wofür der Schweizer Lending-Anbieter Nexo verwendet wurde. In den USA wurde im Januar 2022 von dem FinTech-Unternehmen Milo das erste US-Modell für ein mit Kryptos gesichertes Immobilieninvestment entworfen. Dabei wurde für die 30-jährige Hypothek ebenfalls BTC als Kryptowährung gewählt.

Nun hat William Pulte, der Direktor der U.S. Federal Housing Finance Agency (FHFA), auf X geäußert, dass die US-Regierung die Verwendung von Kryptowährungen für die Absicherung von Hypotheken untersuchen wird. So soll schon bald festgestellt werden, ob diese für diesen Zweck geeignet sind. In diesem Zusammenhang hat auch Michael Saylor, der Geschäftsführer des Unternehmens MicroStrategy Inc., sein BTC Credit Model vorgeschlagen. Denn dieses ist ein Bitcoin-natives Rahmenwerk, welches finanziellen Kennzahlen von Schuldeninstrumenten basierend auf BTC-Reserven nutzt.

