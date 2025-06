FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Trumps Chance in Iran:

"Trumps Versuche, den Krieg am Dienstag live über Social Media zu beenden, dürften ein Novum in der Militärgeschichte sein, aber auch sie dienen einem politischen Zweck. Einen einmaligen Schlag gegen Anlagen, die eine potenzielle nukleare Bedrohung darstellen, werden die isolationistischen Teile der MAGA-Bewegung ihrem Anführer und Idol verzeihen. Etwas anderes wäre ein langwieriger Krieg, da hatte sich Trump auch mit seinem Gerede über einen Regimewechsel in Teheran auf schwieriges Terrain begeben. Sollte er am Ende eine Waffenruhe hinbekommen, die hält, dann bestünde die Chance, eine politische Lösung für das iranische Atomprogramm zu finden, denn dauerhaft ist die jetzige nicht."/DP/jha