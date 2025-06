BERLIN (dpa-AFX) - Entlastungen für Landwirte und eine gesicherte Finanzierung für mehr Tierschutz in Ställen sind zentrale Themen beim Deutschen Bauerntag am Mittwoch in Berlin. Bauernpräsident Joachim Rukwied forderte dazu bereits konkrete Schritte bei der neuen Bundesregierung ein. An diesem Donnerstag wollen auch Agrarminister Alois Rainer (CSU) und Umweltminister Carsten Schneider (SPD) vor den Landwirten sprechen.

Kurz vor dem Bauerntag hatte das Bundeskabinett Pläne von Rainer gebilligt, bestimmte Dokumentationspflichten beim Düngen aufzuheben. Das Ende für Agrardiesel-Vergünstigungen, das die Ampel-Koalition gegen harte Bauernproteste beschlossen hatte, soll zum Jahr 2026 rückgängig gemacht werden./sam/DP/stw