Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Die neue Kampagne von LG nutzt Musik - die universelle Sprache - um tiefere Verbindungen zu schaffen und das Versprechen "Life's Good" im digitalen Raum zu erweitern.LG Electronics (LG) hat heute eine neue Markenkampagne mit dem Titel "Radio Optimism" gestartet, die dazu beitragen soll, sinnvolle zwischenmenschliche Beziehungen zu stärken und durch gemeinsame Musikerlebnisse Optimismus zu verbreiten. Diese Initiative steht im Einklang mit dem Markenversprechen von LG, "Life's Good", und befasst sich mit der wachsenden Herausforderung, in einer technologieorientierten Welt echte Beziehungen aufzubauen.Die Kampagne "Radio Optimism" möchte der Entfremdung entgegenwirken, die in einer Zeit oberflächlicher Interaktionen wie Likes und Kommentaren in sozialen Medien häufig empfunden wird. Durch die Nutzung der Kraft der Musik möchte LG tiefere Verbindungen zwischen Menschen fördern und so zu einem erfüllteren Leben beitragen."Mit dem Fortschritt der Technologie werden sinnvolle zwischenmenschliche Beziehungen immer wichtiger, um unser Leben zu bereichern." LG setzt sein Engagement fort, Optimismus in den Alltag seiner Kunden zu bringen und bleibt dabei seinem langjährigen Markenversprechen "Life's Good" treu, erklärte Kim Hyo-eun, Head of Brand Management Division bei LG.Diese Kampagne unterstreicht das Engagement von LG, bereichernde Erlebnisse in digitalen Räumen zu schaffen, in denen die Verbraucher von heute einen Großteil ihrer Zeit verbringen. Aufbauend auf dieser Mission hat LG kontinuierlich mit jüngeren Zielgruppen durch Mitmachkampagnen interagiert, die die "Life's Good"-Philosophie zum Leben erwecken. Die letztjährige Kampagne "Optimism your feed" nutzte soziale Algorithmen, um Positivität in den sozialen Medien zu fördern. Diese neue Initiative zielt speziell darauf ab, die paradoxe Trennung in einer Ära der Hyperkonnektivität zu überwinden."Einer der zuverlässigsten Indikatoren für Glück ist das Vorhandensein tiefer und bedeutungsvoller Beziehungen", erklärte Jean M. Twenge, Professorin für Psychologie an der San Diego State University. "Dennoch verbringen heutzutage viele Menschen mehr Zeit online und weniger Zeit mit persönlichen Kontakten. Vor allem die sozialen Medien führen eher zu oberflächlichen Beziehungen als zu tiefen Beziehungen, die Menschen brauchen. Es kommt häufig vor, dass Menschen Hunderte von Followern haben, aber niemanden, mit dem sie im wirklichen Leben sprechen können, wenn sie Unterstützung brauchen. Wir müssen mehr sinnvolle Verbindungen zu unseren Mitmenschen aufbauen. Dies könnte den deutlichen Rückgang der Zufriedenheit, der in den letzten zehn Jahren zu beobachten war, umkehren."Eine neue globale Studie* von LG zum Thema soziale Kontakte zeigt, dass 68 Prozent der Menschen es schwieriger finden, echte Freunde zu finden, und ein Drittel gab an, im letzten Monat nur einen oder weniger bedeutungsvolle Kontakte gehabt zu haben, wobei 8 Prozent gar keine hatten. Inspiriert von der einzigartigen Art und Weise, wie das traditionelle Radio Menschen durch Musik und Geschichten miteinander verbindet, verwandelt die Kampagne "Radio Optimism" dieses Konzept in eine interaktive Plattform, auf der die Teilnehmer personalisierte Songs erstellen und an ihre Liebsten senden können. Benutzer können mit KI-gestützten Tools, die anhand eines kuratierten Musikdatensatzes intensiv trainiert wurden, ganz einfach neue Songs erstellen. Diese Tools interpretieren Benutzereingaben, um einzigartige Musikstücke zu produzieren und passende Albumcover zu erstellen, die ein ansprechendes und persönliches Erlebnis bieten. Nach der Erstellung können diese Songs an Empfänger gesendet werden, um deren Verbindung zu vertiefen, und für andere weltweit verfügbar gemacht werden.Der Umfrage zufolge glauben fast 9 von 10 Befragten, dass sinnvolle Beziehungen zu einer optimistischeren Lebenseinstellung führen. Durch die Bereitstellung einer Plattform, auf der Menschen ihre Gefühle zum Ausdruck bringen können, möchte diese Kampagne tiefere Verbindungen fördern und Menschen dabei unterstützen, ihr Leben zu bereichern und gleichzeitig auf ihre eigene Weise Optimismus zu verbreiten.Die Website der Kampagne ist auf Englisch und Spanisch verfügbar. In den kommenden Monaten sollen weitere Sprachen hinzukommen, um eine breitere Beteiligung zu ermöglichen. Die offizielle Website finden Sie unter RadioOptimism.lg.com. Weitere Einzelheiten finden Sie unter www.lg.com/lifesgood/.* Umfragemethodik Zeitpunkte: Feldforschung durchgeführt vom 29. April bis 1. Mai 2025 über FocaldataLänder: 5 - USA, Vereinigtes Königreich, Australien, Indien und KanadaAlter: 18 bis 45Stichprobengröße: 5.000 Teilnehmer in den USA, Großbritannien, Australien, Indien und Kanada, mit jeweils 1.000 Teilnehmern pro Markt und einer repräsentativen Aufteilung nach Alter, Geschlecht und Region.Informationen zu LG Electronics, Inc. LG Electronics ist ein globaler Innovator im Bereich Technologie und Unterhaltungselektronik, der in fast allen Ländern vertreten ist und mehr als 74.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die vier Unternehmen von LG - Home Appliance Solution, Media Entertainment Solution, Vehicle Solution und Eco Solution - erzielten im Jahr 2024 einen weltweiten Umsatz von über 88 Billionen KRW. LG ist ein führender Hersteller von Consumer- und Commercial-Produkten wie Fernsehern, Haushaltsgeräten, Luftlösungen, Monitoren, Automobilkomponenten und -lösungen. Die Premium-Marken LG SIGNATURE und das intelligente LG ThinQ sind auf der ganzen Welt bekannt. 