Bern (ots) -Reka stärkt ihre Präsenz im Mittelmeerraum und übernimmt das renommierte Ferienresort Ortano Mare auf der italienischen Insel Elba. Mit dieser langfristig ausgerichteten Investition erweitert sie ihr Portfolio um eine attraktive Destination für Familienferien und bestätigt ihre Absicht, nebst den Investitionen in Angebote für Familienferien in der Schweiz der grossen Nachfrage im Mittelmeerraum Rechnung zu tragen. Damit bestätigt Reka auch ihre Ambition, ihre Position als führende Anbieterin von Ferienangeboten für Familien aus der Schweiz zu stärken.Reka baut ihr Familienferienangebot im Mittelmeerraum aus und übernimmt das Ferienresort Ortano Mare auf der italienischen Insel Elba. Die direkt am Meer gelegene Vier-Sterne-Ferienanlage befindet sich in der Gemeinde Rio, etwa 10 km von Porto Azzurro und 6 km von Rio Marina entfernt. Die von grünen Hügeln und Felsen gesäumte Bucht mit eigenem Privatstrand liegt an der windgeschützten Ostseite von Elba, gegenüber dem Golf von Follonica, wo Reka bereits seit Jahrzehnten erfolgreich ihr eigenes Familienresort Golfo del Sole betreibt."Mit der Übernahme des Ortano Mare investieren wir gezielt in die Erweiterung unseres Angebots und stärken unsere Präsenz im Mittelmeerraum", sagt Reka-CEO Roland Ludwig. "Die erfolgreiche Entwicklung des Resorts Golfo del Sole sowie unsere Ambition, die Nummer 1 für Familienferien von Familien aus der Schweiz zu sein, haben uns dazu bewogen, im Ausland ein zweites Resort zu kaufen und künftig auch zu betreiben." Aufgrund der klimatischen Bedingungen auf der Insel Elba können im Resort Ortano Mare über drei Saisons hinweg - von Frühling bis Herbst - Gäste empfangen werden.Das Resort Ortano Mare befand sich bislang in Familienbesitz, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. In den vergangenen fünf Jahren wurde die Anlage von der italienischen Hotelbetreiberin TH Resorts gemietet, die in Italien rund 30 weitere Ferienanlagen betreibt. Ab der Saison 2026 wird das Resort von der neuen Besitzerin Reka selbst betrieben und vermarktet.Familienfreundliches Resort mit breitem Wasser- und FreizeitsportangebotDas Resort Ortano Mare liegt auf dem Gebiet eines ehemaligen Bergwerks, das in den 1950er-Jahren stillgelegt wurde. Es verfügt über insgesamt 769 Betten in 120 Hotelzimmern und 119 Ferienwohnungen sowie über eine breite Palette an attraktiven Freizeit- und Sportangeboten - dazu gehören u. a. drei grosszügige Aussenpools, ein Segelcenter, vier Tennisplätze, ein Theater, eine Bowlinganlage, ein Mini-Club und ein Kinderspielplatz. Für das leibliche Wohl stehen den Gästen italienische Restaurants sowie verschiedene Bars zur Auswahl. Zur weiteren Infrastruktur gehören zudem zwei Brunnen für die Wasserfassung, eine eigene Kläranlage sowie die Unterkünfte für die Mitarbeitenden."Das Ortano Mare ist ein familienfreundliches Ferienresort, das bereits bis anhin mit viel persönlichem Engagement der Eigentümerinnen entwickelt wurde. Das Angebot in der Anlage entspricht den Bedürfnissen der Reka-Gäste", sagt Roland Ludwig. Mit gezielten Investitionen innerhalb der nächsten Jahre soll sich das Resort zu einem neuen Aushängeschild des Reka-Ferienangebotes entwickeln. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 10 Millionen Franken.Bestätigung der Expansionsstrategie durch Erneuerungen und Erweiterungen von FerienanlagenMit dem Kauf des Resorts Ortano Mare bestätigt Reka ihre Expansionsstrategie im Ferienbereich. Dabei bleiben die Anlagen in der Schweiz der zentrale Pfeiler der Ferienangebote. Die laufenden Erneuerungen der Reka-Feriendörfer Montfaucon, Hasliberg und Sörenberg sowie die Weiterentwicklung des Angebotes in Urnäsch sind bereits in der Umsetzung. Zudem hat der Neubau des Reka-Feriendorfes in Lenk diesen Frühling begonnen, und die Planungsphase eines neuen Feriendorfes in Kreuzlingen ist gestartet. Mit dem zukünftigen Betrieb des Hotels Scaletta in S-chanf und der geplanten Totalrenovation des Parkhotels Brenscino in Brissago stehen zudem zwei weitere Grossprojekte an.Über RekaDie in Bern ansässige Genossenschaft Reka setzt seit über 80 Jahren Massstäbe in der Förderung nachhaltiger Tourismus- und Wirtschaftsentwicklung. In Zusammenarbeit mit Partnern wie Arbeitgebern, Arbeitnehmerorganisationen und Coop bietet Reka vergünstigte zweckgebundene Zahlungsmittel wie Reka-Pay, Reka-Lunch und Reka-Rail+ an. Diese Angebote richten sich an eine breite Kundschaft und fördern den Zugang zu Freizeit- und Mobilitätsangeboten.Im Bereich Reka-Ferien betreibt und vermarktet Reka Ferienanlagen, die speziell auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtet sind. Mit ihrem Engagement trägt Reka massgeblich zur Stärkung des Tourismus in wirtschaftlich schwächeren Regionen der Schweiz bei. Besonders hervorzuheben ist der beispielhafte Nachhaltigkeitsausweis, den Reka in der Branche vorweisen kann. Die Reka Stiftung Ferienhilfe bietet armutsbetroffenen Alleinerziehenden und Familien eine Ferienwoche für 200 Franken in der Schweiz.