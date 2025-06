DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

GRÜNER STAHL - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch fordert einen Plan der Bundesregierung, um die Produktion von grünem Stahl in Deutschland zu sichern. "Ob klimafreundlicher Stahl in Deutschland produziert wird, ist zentral für die Frage, ob wir diese Transformation insgesamt hinbekommen", sagte Miersch den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir können es uns nicht leisten, ganze Industriesektoren einfach gehen zu lassen." An Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) gerichtet fügte Miersch hinzu: "Die Wirtschaftsministerin muss jetzt einen Stahl-Gipfel einberufen." (Funke Mediengruppe)

STROMSTEUER - Wirtschaftsvertreter haben empört darauf reagiert, dass die Bundesregierung nicht wie im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD angekündigt die Stromsteuer für alle senken will. "Es ist eine große Enttäuschung, dass Bundesfinanzminister Lars Klingbeil heute angekündigt hat, dass Handel und Dienstleistungen die versprochene Entlastung nicht erhalten", sagte Achim Dercks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), dem Handelsblatt. Die hohen Strompreise in Deutschland seien für alle Bereiche der Wirtschaft eine enorme Belastung. (Handelsblatt)

STAATSBESUCH - Der chinesische Außenminister Wang Yi kommt Anfang Juli zu Gesprächen nach Berlin, Brüssel und Paris. Das erfuhr das Handelsblatt aus Diplomatenkreisen in Berlin und Peking. Wie immer bei Terminen dieser Art steht er noch unter Vorbehalt aktueller Entwicklungen. Für Wang wäre es bereits der zweite Besuch in Deutschland in diesem Jahr. Im Februar war Chinas Chefdiplomat auf der Sicherheitskonferenz in München. (Handelsblatt)

