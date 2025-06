DJ MÄRKTE ASIEN/Gut behauptet - Anleger bleiben vorsichtig

DOW JONES--Angesichts guter Vorgaben von Wall Street geht es mit den Notierungen an den asiatischen Börsen am Mittwoch leicht nach oben. Anleger bleiben dennoch vorsichtig. Nicht nur ist es immer wieder zu Brüchen der am Vortag verkündeten Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran gekommen. Auch legt ein Bericht aus Kreisen des Pentagons nahe, dass die Militärschläge der USA und Israels das iranische Atomprogramm nur um wenige Monate zurückgeworfen haben sollen. Das wirft die Frage nach möglichen weiteren militärischen Eingriffen auf.

Der Nikkei-225 zeigt sich mit Aufschlägen von 0,2 Prozent, an der südkoreanische Börse geht es mit den Notierungen dagegen leicht nach unten. In Schanghai rücken die Kurse um 0,3 Prozent vor, die kräftigsten Aufschlägen weist der Hang-Seng-Index in Hongkong mit plus 0,8 Prozent auf.

Die Ölpreise steigen um mehr als 1 Prozent, notieren damit aber weiterhin klar unter den Ständen vor der Waffenruhe. Der Goldpreis zieht leicht an nach der schärferen Korrektur vom Vortag.

Ansonsten ist die Nachrichtenlage dünn. Nach der Anhörung vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses am Vortag spricht Fed-Chairman Jerome Powell am Mittwoch vor dem Bankausschuss des US-Senats. Powell hatte am Dienstag die abwartende Haltung der US-Notenbank im Hinblick auf Zinssenkungen bekräftigt, ungeachtet der von US-Präsident Donald Trump immer wieder geforderten deutlichen Zinssenkungen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.562,70 +0,1% +3,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.857,09 +0,2% -3,9% 08:30 Kospi (Seoul) 3.099,00 -0,1% +29,2% 08:30 Schanghai-Comp. 3.430,16 +0,3% +0,9% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.362,73 +0,8% +18,1% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:18 % YTD EUR/USD 1,1616 0,0 1,1611 1,1500 +11,8% EUR/JPY 168,33 0,1 168,20 169,23 +3,9% EUR/GBP 0,8532 0,0 0,8530 0,8559 +3,4% GBP/USD 1,3614 0,0 1,3613 1,3436 +8,1% USD/JPY 144,91 0,1 144,81 147,16 -7,1% USD/KRW 1.363,36 0,7 1.354,48 1.381,72 -7,0% USD/CNY 7,1610 0,1 7,1540 7,1707 -0,7% USD/CNH 7,1683 0,0 7,1647 7,1855 -2,1% USD/HKD 7,8500 0,0 7,8498 7,8500 +1,0% AUD/USD 0,6498 0,1 0,6490 0,6420 +4,3% NZD/USD 0,6029 0,4 0,6007 0,5929 +6,7% BTC/USD 106.303,10 0,2 106.050,15 101.936,20 +9,6% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,30 64,37 +1,4% +0,93 -4,6% Brent/ICE 68,07 67,14 +1,4% +0,93 -4,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.327,06 3.320,85 +0,2% +6,21 +28,4% Silber 30,95 30,94 +0,0% +0,01 +12,0% Platin 1.134,57 1.137,22 -0,2% -2,65 +28,1% Kupfer 4,89 4,87 +0,3% 0,02 +18,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

