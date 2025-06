© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Medienberichten zufolge soll Apple an einer Übernahme oder Partnerschaft mit Perplexity AI interessiert sein. Eine Integration der "Antwortmaschine" in das iPhone könnte ein Gamechanger für den Tech-Riesen werden.Apple steht möglicherweise vor einer seiner kühnsten Akquisitionen: der Übernahme des KI-Unternehmens Perplexity. Laut dem in Apple-Angelegenheiten für gewöhnlich gut informierten Bloomberg-Reporter Mark Gurman, prüft das Management des iPhone-Konzerns einen möglichen Deal, um das Startup zu übernehmen. Das 2022 gegründete Perplexity hat sich in der KI-Branche einen Namen gemacht, weil es schnelle, zitierte Antworten auf Suchanfragen liefert. Für Apple, das in der KI-Welt als …