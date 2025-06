EQS-Media / 25.06.2025 / 07:55 CET/CEST

Ein ultra-leises, sicheres und schnelles Smart-Home-Multimediacenter schaffen

( EuropeNewswire.Net ) - TerraMaster, ein weltweit führender Anbieter von Datenspeicherlösungen, gibt stolz die Einführung seines nächsten Generation Heim-Datenzentrums bekannt - dem F4 SSD All-Flash Silent Home Data Center. Entwickelt als digitale Zentrale für moderne Haushalte, definiert der F4 SSD die Heimdatenspeicherung mit seiner bahnbrechenden All-Flash-Architektur, dem intelligenten TOS 6 Managementsystem und Sicherheitsfunktionen auf Unternehmensniveau neu und bietet eine schnelle, intelligente und sichere Nutzererfahrung.

Drei große Innovationen zur Bewältigung von Herausforderungen bei Heimdaten 5G Hochgeschwindigkeitsnetzwerk, 5-fach schnellere Übertragung

Der F4 SSD verfügt über einen standardmäßigen 5G-Ethernet-Anschluss, der Übertragungsgeschwindigkeiten bietet, die 500 % schneller sind als herkömmliche Gigabit-Netzwerke. Er bewältigt mühelos anspruchsvolle Szenarien wie 4K-Video-Streaming und große Fotobibliotheken. Ob gleichzeitiger Zugriff mehrerer Geräte, massive Dateiübertragungen oder externe Netzwerkanrufe aus der Ferne - der F4 SSD sorgt für ein nahtloses "keine Verzögerung, kein Warten"-Erlebnis und beseitigt Netzwerküberlastungen im Haushalt.

Automatische Synchronisierung von Handyfotos mit KI-gestütztem Speichermanagement

Mit der TNAS Mobile App können Nutzer den F4 SSD direkt ohne PC initialisieren. Fotos und Videos, die auf Mobilgeräten aufgenommen werden, werden automatisch und nahtlos gesichert, sofort über WLAN oder Mobilfunknetze hochgeladen und geben Speicherplatz auf dem Telefon frei. Das integrierte KI-gestützte Fotoalbum-System erkennt automatisch Gesichter, Haustiere und Szenen, organisiert Tausende von Fotos präzise und ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Familienmomente.

Lokale Verschlüsselung ersetzt Cloud-Speicher, stärkt die Datensouveränität

Der F4 SSD macht die Abhängigkeit von traditionellem Cloud-Speicher überflüssig mit lokaler Hardwareverschlüsselung und Kontoisolierungstechnologie, die über 20 unabhängige Konten für den gemeinsamen Gerätezugang unterstützt und gleichzeitig eine vollständige Datenisolierung gewährleistet. Familienmitglieder können private Bereiche nutzen und Dateien sicher über öffentliche Ordner teilen, was eine perfekte Balance zwischen Privatsphäre und Zusammenarbeit schafft. Vier zentrale Vorteile, die ein digitales Heimzentrum schaffen Blitzschnelle Geschwindigkeit, Abdeckung aller Szenarien

4K-Video-Dekodierung

Kompatibel mit uPnP/DLNA-Protokollen, ermöglicht nahtloses Streaming auf TVs, Tablets und andere Geräte für ein kinoreifes audiovisuelles Erlebnis.

Robuste Multimedia-Dienste

Ausgestattet mit der "Multimedia Server"-Anwendung von TerraMaster und unterstützt beliebte Medienserver wie Plex, Emby und Jellyfin.

Freiheit beim Fernzugriff

Über die TNAS.online-Cloud-Plattform können Nutzer jederzeit und überall auf Daten zugreifen, sogar Dateien von zu Hause aus abrufen, während sie unterwegs sind.

Mehrschichtige Sicherheit, Schutz digitaler Vermögenswerte

TRAID Flexible Array

Optimiert automatisch die Speicherplatznutzung, unterstützt Redundanz bei Festplattenausfällen und Online-Erweiterung.

Nahtlose Cloud-Integration

CloudSync unterstützt Google Drive, OneDrive, Amazon S3, Dropbox und andere große Plattformen, ermöglicht bidirektionale Datensynchronisation zwischen NAS und Cloud.

Exklusive SPC -Sicherheitskontrolle

Überprüft Benutzerberechtigungen für alle ausführbaren Programme, die auf TNAS-Netzwerkressourcen oder Speicherplatz zugreifen.

Minimalistisches Design, benutzerfreundlich für Anfänger

Integrierte Schubladen-Installation

Werkzeugloses Gehäuse, macht die SSD-Installation und Speicher-Upgrades außergewöhnlich einfach.

Intelligentes Kühlsystem

Konvektionsluftstrom von oben nach unten und leiser Lüfter, mit einem Standby-Geräuschpegel von nur 19 dB. Vielseitig für Haushalte bis hin zu kreativen Studios Heimnutzer: Zentrale Sicherung für Fotos und Videos, Dateifreigabe und Inhaltssynchronisation für mehrere Geräte.

Fotografie-Enthusiasten: Hochgeschwindigkeitsspeicher für RAW-Dateien, KI-gestützte Fotorerkennung und Klassifizierungsmanagement.

SOHO-Büros: Fernzugriff auf Dateien und sichere Datenfreigabe für Teams.

Audiophile: Einrichtung eines privaten Cloud-Theaters und Online-Wiedergabe von Blu-ray-Originalen.

Verfügbarkeit Der TerraMaster F4 SSD ist ab sofort über den offiziellen TerraMaster-Shop und autorisierte Kanäle erhältlich, mit einer 2-jährigen Garantie und lebenslangem technischen Support.

Kauflink:

Official Store , Amazon US , Amazon UK , Amazon DE , Amazon FR , Amazon IT , Amazon ES ,

Amazon JP, Amazon PL, Amazon NL, Amazon SE, Aliexpress





Für weitere Details besuchen Sie bitte: https://www.terra-master.com/de/products/homesoho-nas/f4-ssd.html

Folgen Sie TerraMaster auf Social Media:

Facebook: https://www.facebook.com/terramasterofficial

X: https://www.x.com/TerraMasters

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/terra-master

YouTube: https://www.youtube.com/@TerraMasterGlobal/

TikTok: https://www.tiktok.com/@terramaster_official Über TerraMaster TerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf die Bereitstellung innovativer Speicherprodukte konzentriert, einschließlich netzwerkgebundener Speicher und direkt angeschlossener Speicher, die in über 40 Ländern und Regionen immer beliebter werden. Die Marke entwickelt seit 10 Jahren Speichertechnologien, um den Bedürfnissen von Kunden wie Heimnutzern, kleinen/mittleren Unternehmen und Großunternehmen gerecht zu werden.



Diese Pressemitteilung wird über EuropeNewswire.Net ( www.europenewswire.net ) veröffentlicht und über EmailWire ( www.emailwire.com ) verbreitet - die globale Nachrichtenagentur, die die Verteilung von Pressemitteilungen mit garantierten Ergebnissen anbietet.





Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: TerraMaster System Co., Ltd.

Schlagwort(e): Internet&Multimedia



25.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com