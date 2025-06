Unternehmensanwender ohne technische Vorkenntnisse nutzen die Plattform, um schnell fortschrittliche Sprach-KI einzusetzen, die bisher spezialisierte Teams, hohe Budgets und lange Einarbeitungszeiten erforderten.

Die Finanzierung stärkt das globale Wachstum von Synthflow AI und beschleunigt die Expansion in den Mittelstand und zu Unternehmenskunden, einschließlich Contact Centern.

Synthflow AI, eine Plattform für Unternehmen, um KI-Sprachagenten zu bauen, hat eine Series A-Finanzierungsrunde über 20 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Accel führt die Runde an, während Atlantic Labs und Singular als bestehende Investoren teilnehmen. Mit dieser Finanzierung will Synthflow AI die Einführung von KI-Sprachagenten in Unternehmen beschleunigen. Die Gesamtfinanzierung des Unternehmens steigt damit auf 30 Millionen US-Dollar, nachdem es im letzten Jahr eine Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen hatte. Das neue Kapital soll die globale Expansion unterstützen, einschließlich der Eröffnung eines neuen Büros in den USA, und die Weiterentwicklung der Plattform zum Bauen von Sprach-KI-Agenten vorantreiben.

Nach Jahrzehnten des langsamen Fortschritts steht die Sprach-KI-Technologie an einem Wendepunkt. Jüngste Durchbrüche ermöglichen es Unternehmen, KI-Sprachagenten in großem Maßstab über eine Vielzahl von Anwendungsfällen hinweg einzusetzen. Ob Kundenservice, Terminvereinbarungen oder Lead-Qualifizierung, diese Agenten können globale Abläufe transformieren und erstklassigen Support zu einem Bruchteil der bisherigen Kosten bieten.

Für Contact Center und BPO-Unternehmen, die den 159 Mrd. US-Dollar schweren US-Kundenservicemarkt dominieren, eröffnet dieser Wandel eine enorme Wachstumschance angetrieben von rund um die Uhr verfügbaren Sprachagenten, die natürliche Gespräche führen. Bislang war die Einführung solcher Technologien und das Herausragen in einem zunehmend kompetitiven Markt jedoch eine Herausforderung: Sie verlangte tiefe KI-Expertise, spezialisierte Teams, große Budgets und langwierige Onboarding-Prozesse.

2023 gründeten die Serienunternehmer Albert Astabatsyan, Hakob Astabatsyan und Sassun Mirzakhan-Saky Synthflow AI. Ihr Ziel ist es, den Zugang zu fortschrittlicher Sprach-KI zu demokratisieren. Mit einer No-Code-Plattform können Unternehmen einfach natürlich klingende, kostengünstige Sprachagenten erstellen, implementieren und skalieren, die auf ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.

Synthflow AI hat White-Label-Sprachagenten für nicht-technische Anwender entwickelt. Diese Agenten erfordern keine Programmierkenntnisse, sind anpassbar und bewältigen einfache Anfragen sowie komplexe Arbeitsabläufe. Dazu gehören Kundensupport, Terminvereinbarungen, die Qualifizierung von Inbound-Leads, die Weiterleitung von Anrufen von KI an Menschen und die Erfassung und Weitergabe von Informationen in Echtzeit. Über 200 Integrationen in Kalender-, CRM- und Telefoniesysteme ermöglichen eine schnelle und kostengünstige Implementierung.

Das AI Voice Operating System "Voice OS" von Synthflow AI imitiert eine menschliche Stimme und bietet hohe Qualität, geringe Latenzzeiten und Zuverlässigkeit. Es bearbeitet komplexe Anwendungsfälle ohne menschliches Eingreifen. Seit dem Launch im Jahr 2024 hat Synthflow AI sein Entwicklungsteam erweitert, um die Produktfunktionen auszubauen und weltweit zu wachsen und mit BPO-Anbietern und Contact Centern weltweit zu integrieren.

Synthflow AI hat bereits messbare Ergebnisse erzielt:

Die Agenten von Synthflow AI haben über 4 Millionen Stunden Arbeitszeit in Contact Centern eingespart.

Sie haben 35 mehr Anrufe beantwortet als Nicht-KI-Operatoren.

Sie haben 45 Millionen Anrufe mit einer Verfügbarkeit von 99,9 bearbeitet.

Hakob Astabatsyan, Mitbegründer und CEO von Synthflow AI, erklärt: "Unternehmen und ihre Kunden kommunizieren immer komfortabler mit KI-Agenten. Synthflow AI will hochwertige, kostengünstige KI-Sprachagenten verfügbar machen, um den Kundenservice zu verbessern. Der BPO- und Contact-Center-Markt bietet dafür eine enorme Chance. Dank der Einfachheit der No-Code-Plattform sowie der Zuverlässigkeit und Qualität der KI-Sprachagenten verzeichnen wir in diesem Sektor bereits ein deutliches Wachstum. Die jüngste Finanzierung soll helfen, dieses Wachstum zu beschleunigen und das Produkt weiter zu verbessern, um weltweit führend in der Sprach-KI-Technologie zu bleiben."

Luca Bocchio, Partner bei Accel, ergänzt: "Voice AI steht an einem Wendepunkt. Die Qualität der Sprachagenten hat sich rasant verbessert. Sie sind kostengünstiger als je zuvor zu installieren. Das Team von Synthflow AI nutzt diesen Moment, um sich von etablierten Akteuren abzuheben und die Technologie zugänglicher zu machen. Ich sehe ein enormes Marktpotenzial für Sprachagenten im Kundensupport. Die Weiterentwicklung der Infrastruktur und die Verbesserung der KI-Fähigkeiten wird zu neuen Anwendungsfällen in Bereichen wie Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Bildung und anderen Bereichen führen. Hakob und sein Team haben uns bisher mit ihrem technischen Know-how und ihrer Dynamik beeindruckt. Sehr gerne investieren wir in ihre Vision und begleiten sie auf ihrem weiteren Weg."

Über Synthflow

Synthflow AI entwickelt eine innovative No-Code-Plattform für Sprach-KI, die die Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunden verändert. Das Unternehmen konzentriert sich auf den BPO- und Contact-Center-Markt. Ein Team von über 50 Fachleuten unterstützt mittelständische und große Unternehmen sowie BPO-Anbieter dabei, skalierbare und sichere KI-Sprachagenten zu erstellen. Diese Lösungen ermöglichen es, anspruchsvolle Sprach-KI ohne technisches Fachwissen einzuführen. Unternehmen können so dem Branchentrend zu zugänglicher und leistungsfähiger dialogorientierter KI folgen. Der globale Markt für diese Technologien wird auf ein Volumen von 168,2 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Über Accel

Accel, ein globaler Risikokapitalgeber, unterstützt seit über 40 Jahren außergewöhnliche Teams von der Gründung bis zum Wachstum privater Unternehmen. Zu den von Accel geförderten Unternehmen gehören Atlassian, Bumble, Celonis, CrowdStrike, Deliveroo, Fiverr, Freshworks, Miro, Qualtrics, Scale, Segment, Slack, Spotify, Supercell und UiPath. Accel hilft ambitionierten Gründern, weltweit agierende, ikonische Unternehmen aufzubauen. Weitere Informationen finden sich unter www.accel.com.

