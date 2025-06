NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hugo Boss von 44,00 auf 39,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den Halbjahreszahlen am 5. August habe sie ihre Schätzungen für den Umsatz und deutlicher für das operative Ergebnis (Ebit) des Modekonzerns gesenkt, schrieb Chiara Battistini in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Sie verwies auf die jüngsten Branchendaten und Wechselkurs-Veränderungen sowie Gespräche mit dem Investor-Relations-Team des Unternehmens./rob/gl



