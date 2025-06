Kitzbühel (ots) -Der AI Summit 2025 ist eröffnet: Bürgermeister Winkler, IBM, Microsoft & Gastgeberin Lena Kornau setzen den Auftakt mit starken Impulsen zur Zukunft der KI.Kitzbühel, 24. Juni 2025 - Mit hochkarätigen Gästen, spannenden Einblicken und einem klaren Bekenntnis zur praktischen Anwendung von KI ist heute der AI Summit Kitzbühel 2025 gestartet. Direkt am ersten Konferenztag wird deutlich: In Kitzbühel trifft technologische Expertise auf praxisnahe Umsetzung."Kitzbühel ist stolz, Gastgeber für die entscheidenden Diskussionen zur Zukunft der Künstlichen Intelligenz zu sein. Hier entstehen nicht nur Visionen, hier werden konkrete Lösungen diskutiert, die unsere Wirtschaft, Gesellschaft und auch unsere Region nachhaltig prägen können", so Bürgermeister Dr. Klaus Winkler zum Auftakt "Welcome to Kitzbühel".Von Use Case zu Skalierung: Erfolgsfaktoren für die KI-ImplementierungIn den ersten Keynotes zeigten u. a. IBM, Microsoft und AMBER, wie KI heute schon ganze Prozessketten steuert und gleichzeitig neue Rollen für den Menschen schafft. Agentische Systeme schaffen Freiräume: Sie könnten Abstimmung und Routine übernehmen, während Menschen sich auf Kreativität und Strategie fokussieren. Klar wird auch: Eine erfolgreiche "AI Journey" beginnt oft mit klar abgegrenzten Use Cases und entwickelt sich schrittweise zur unternehmensweiten Anwendung.In den anschließenden Panel-Diskussionen lag der Fokus auf der Frage, wie sich KI nachhaltig und breit im Unternehmen etablieren lässt - jenseits einzelner Pilotprojekte. Diskutiert wurden insbesondere die Erfolgsfaktoren für die Skalierung von KI: klare Zielbilder, Change Management und die aktive Einbindung der Mitarbeitenden, um interne Widerstände abzubauen und Vertrauen in KI-gestützte Prozesse aufzubauen.Austausch auf Augenhöhe: Wo Praxis und Partnerschaften entstehenLena Kornau, Gastgeberin und Organisatorin des AI Summit Kitzbühel, betont: "Der AI Summit ist kein normales Konferenzformat. Hier treffen sich Entscheiderinnen und Entscheider auf Augenhöhe und tauschen konkrete Learnings und Strategien zur Adaption von KI-Lösungen in der Praxis aus - in einem entspannten Umfeld, das zu tiefgehenden Gesprächen einlädt."Nach den inhaltlichen Impulsen folgt am Abend das Opening Get-Together mit spektakulärer Drohnenshow aus über 500 Drohnen, die über Kitzbühels Nachthimmel die "AI Evolution", die Entstehungsgeschichte der Künstlichen Intelligenz, nachzeichnen werden.Am zweiten Konferenztag folgen weitere hochkarätige Sessions und Panels, u. a. mit IKEA, E.ON, S.Oliver, Bosch, Pfizer und Adobe. Abseits der Keynotes bieten Masterclasses und Deep Dives den Teilnehmer:innen die Möglichkeit, in kleiner Runde und im direkten Austausch mit den Expert:innen praxisnahe Schritte zur Implementierung von KI-Lösungen zu erarbeiten.Der diesjährige Summit sowie das komplette Grand Tirolia Hotel sind ausverkauft, Tickets für 2026 sind ab Donnerstag im AI Summit Ticketshop erhältlich.AI Summit Kitzbühel 2025Der AI Summit Kitzbühel findet dieses Jahr im exklusiv gebuchten Grand Tirolia Hotel statt. Über 400 Gäste können auf drei parallelen Stages KI-Sessions und Panel-Talks besuchen.Datum: 24.06.2025, 09:00 Uhr - 26.06.2025, 20:00 UhrArt: Konferenzen und TagungenOrt: Grand Tirolia HotelEichenheim 106370 KitzbühelÖsterreichURL: https://ai-summit.at/AI Summit Kitzbühel Media-Kit Media-Kit entdecken (https://drive.google.com/drive/folders/1QbZdq2jiwVWd_AftGcDxLrBDwCArv6FD?usp=sharing)Pressekontakt:Lena WeyerhäuserDigital Project Manager AI SummitSTELLENBERG GROUP Kitzbühel Alps GmbH,Pass-Thurn-Straße 22-24, A- 6372 Oberndorf in Tirol------Sonnblickweg 1, A- 5731 Hollersbach im PinzgauAI Summit Management LLC3833 Powerline Rd, Suite 201, Fort Lauderdale, FL-33309lena.w@stellenberg-group.comOriginal-Content von: AI Summit Kitzbühel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179997/6062425