FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GBM RESOURCES LTD 36G AU000000GBZ5
AB/FROM ONWARDS 25.06.2025 08:09 CET
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GBM RESOURCES LTD 36G AU000000GBZ5
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