TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Nach den Gewinnen am Vortag haben die Anleger an den Börsen in Asien am Mittwoch den Fuß etwas vom Gas genommen. Bei insgesamt positiver Entwicklung waren die Veränderungen meist überschaubar.

Die Marktstrategen der Deutschen Bank sprachen von einem ruhigen Handel, wobei die starken US-Vorgaben nach der Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran stützten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 zog um 0,4 Prozent auf 38.942,07 Punkte an.

Der australische S&P/ASX 200 schloss unterdessen kaum verändert. Die Verbraucherpreise hatten im Mai bereinigt die geringste Dynamik seit dreieinhalb Jahren verzeichnet. Die Experten der Deutschen Bank erwarten nun eine Zinssenkung von 25 Basispunkten im Juli, gefolgt von weiteren Schritten dieser Größe in August und im November.

Etwas stärker waren die volatilen chinesischen Börsen. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandsaktien gewann im späten Handel 1,37 Prozent auf 3.957,48 Punkte, der Hongkonger Leitindex Hang Seng zog um 1,13 Prozent auf 24.451,29 Punkte an./mf/mis

JP9010C00002, 2455717, QT0009982759, HK0000004322, XC0006013624, CNM0000001Y0