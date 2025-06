München (ots) -Die neue Ausgabe von Premium Quarterly (https://premiummedicalcircle.com/de/artikel/kunst-der-verfuehrung-die-neue-ausgabe-von-premium-quarterly) widmet sich der Kunst der Verführung: analog, digital und dazwischen. Eine der prägnantesten Stimmen der aktuellen Ausgabe ist Christiane Arp. Die langjährige Chefredakteurin der deutschen VOGUE und heutige Vorstandsvorsitzende des Fashion Council Germany spricht in einem sehr persönlichen Beitrag (https://premiummedicalcircle.com/de/artikel/christiane-arp-die-1990-jahre-waren-die-unbekuemmertste-fashion-aera) über Stil als Haltung, über Kleidung als emotionale Verstärkung und über die Kraft, die in der Entscheidung für ein bestimmtes Outfit liegt."Kleidung muss dich unterstützen, muss dich im übertragenen Sinne tragen, darf dir aber niemals etwas überstülpen", so Arp. In ihrem Selbstdialog denkt sie nach über das Androgyne, über die Eleganz eines perfekt geschnittenen Smokings und über den Zauber, der entsteht, wenn sich Mode und Persönlichkeit intuitiv verbinden. "Kein Objekt ist dichter an meinem Körper als ein Kleidungsstück - Parfum vielleicht."Besonders eindrücklich: ihre Analyse der modischen Entwicklung von den stilprägenden Superstars der 1990er-Jahre über die It-Girls der 2000er bis zur heutigen Influencer-Kultur. "Wir wollten diesen It-Girls-Look haben, aber nicht mehr unbedingt Designer Outfits tragen. Die Fast-Fashion von H&M und Co. bereitete den Weg dafür."Arp macht deutlich: Mode ist nicht nur ein ästhetisches Phänomen, sie ist ein gesellschaftlicher Kommunikator. Oder, wie der deutsche Modefotograf F. C. Gundlach es formulierte: "Ein Modebild ist immer auch der Spiegel der Zeit und der Gesellschaft, in der es entstanden ist. Ein Zeitdokument wie die Mode selbst."Gemeinsam mit Wiebke Bredehorst und Josepha Rodríquez veranstaltet Christiane Arp am 28. Juni und vom 30. Juni bis 5. Juli 2025 ihren ersten Doppelreiher Pop-up Store in Berlin. Unter dem Motto "Because great style never goes out of fashion" zeigt das Trio sorgfältig kuratierte Secondhand- und Vintage-Design-Pieces.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. "Premium Quarterly" das Magazin für Gesundheit, Wellbeing und Premium Lifestyle ist an ausgewählten Kiosken erhältlich. Viele weitere interessante News gibt es unter premiummedicalcircle.com/de.Pressekontakt:Premium Medical CirclePia LandgrebePR & CommunicationsPia.landgrebe@premiummedicalcircle.com+49 176 643 75787Original-Content von: PREMIUM Medical Circle GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175006/6062472