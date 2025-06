© Foto: Unsplash

Solaraktien brennen heiß! Enphase, Sunrun & Co. haussieren - weil Trumps Mega-Gesetz plötzlich wackelt. Kommt jetzt die Kehrtwende in letzter Minute? US-Solarwerte haben am Dienstag kräftig zugelegt - allen voran Enphase und Sunrun, deren Titel sich zweistellig verteuerten, nachdem sich im US-Senat eine mögliche Wende bei den geplanten Kürzungen der Solarförderung abzeichnete. Senator Kevin Cramer (Republikaner, North Dakota) erklärte, dass im Rahmen der Haushaltsverhandlungen erneut über die umstrittene Streichung von Steuergutschriften für private Dachsolaranlagen diskutiert werde. "An der Dachsolaranlage wird gearbeitet", sagte Cramer gegenüber Reportern mit Blick auf das neue Steuer- …