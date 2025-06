Analyse von der Aktionär TV: Bitcoin unter Druck, Altcoins im Wartemodus

Nach 42 Tagen über der 100.000-US-Dollar-Marke ist Bitcoin am Wochenende erstmals wieder darunter gefallen. Für Oliver Michel von Tokentus stellt das allerdings keinen Bruch im Gesamtbild dar. Vielmehr sei diese Bewegung Teil einer klassischen Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend - mit dem finalen Ziel zwischen 115.000 und 120.000 US-Dollar.

Oliver Michel auf der Aktionär TV, Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=t_Vk2tUAOfk

Die Bewegung in den Bereich von 98.500 US-Dollar sieht Michel als mögliches Ende einer ABC-Korrektur. Alternativ könnte ein zweiter Dip in die Zone zwischen 93.000 und 96.000 US-Dollar folgen. In beiden Fällen sei es nur noch eine Frage von wenigen Wochen, bis Bitcoin den nächsten Ausbruch einleitet. Der Markt bewege sich aktuell in einer typischen Phase der "Manipulation", in der schwache Hände aus dem Markt gespült würden.

Geopolitik und Kriegsängste

Verstärkt wird diese Unsicherheit durch geopolitische Spannungen. Der Nahostkonflikt hat sich erneut zugespitzt, nachdem die USA iranische Nuklearanlagen bombardierten. Eine mögliche Sperrung der Straße von Hormus - Drehkreuz für rund ein Fünftel des globalen Ölhandels - würde nicht nur den Ölpreis weiter treiben, sondern auch die Inflation weltweit befeuern. Seit Anfang Mai sei der Ölpreis bereits um rund 40?Prozent gestiegen, so Michel. Diese Entwicklungen erhöhen den Druck auf die US-Notenbank, auf Sicht geldpolitisch zu reagieren - erste Erwartungen für frühere Zinssenkungen hätten sich bereits im FedWatch-Tool verschoben.

Ein entscheidender Punkt dabei: Steigende Inflation erschwert eine Zinswende. Michel sieht die USA derzeit in einem Dilemma - einerseits fordert Donald Trump aggressive Zinssenkungen, andererseits verschärft er selbst durch Zölle und militärische Eskalationen die wirtschaftliche Lage. Für die Märkte bedeutet das: hohe Volatilität, aber auch große Chancen.

https://twitter.com/EricLDaugh/status/1937519184646131716

Die Aktienmärkte, insbesondere Nasdaq und S&P 500, hätten in den letzten Wochen bereits große Teile ihrer Korrektur abgeschlossen. Eine letzte Abwärtswelle von etwa 8 bis 10?Prozent sei jedoch noch möglich. Diese könnte auch Bitcoin noch einmal mit nach unten ziehen. Entscheidend sei dabei, ob sich Bitcoin vom klassischen Aktienmarkt entkoppeln kann - Michel rechnet eher nicht damit.

Altcoins und Stablecoins

Die Altcoins zeigen sich aktuell noch deutlich schwächer. Ethereum, XRP, Solana oder Tron folgen im Wesentlichen der Entwicklung von Bitcoin. Sobald dieser seine Zielzone erreicht und die Dominanz kippt, dürfte eine klassische Altseason einsetzen. Michel verweist auf deutliche Akkumulationsbewegungen in Onchain-Daten, vor allem während der jüngsten Dips - ein typisches Muster, bevor größere Anstiege folgen.

Ein weiterer Punkt: Die zunehmende Bedeutung von Stablecoins. Mit dem Genius Act wurde in den USA ein regulatorischer Meilenstein gesetzt, der vor allem US-Dollar-Stablecoins wie USDT und USDC stärkt. Projekte wie Circle zeigen mit erfolgreichen IPOs, wie viel Kapital und Dynamik mittlerweile in diesem Markt steckt. Es sei absehbar, dass weitere Anbieter folgen werden - doch nur wenige dürften langfristig relevant bleiben.

In dieser volatilen Gemengelage, in der geopolitische Risiken, Inflationsdruck und Krypto-Momentum aufeinandertreffen, steigen auch Interesse und Nachfrage nach innovativen Alternativen zu klassischen Bitcoin-Investments. Denn gerade Altcoins und im speziellen Memecoins wie BTC Bull bringen exponentielles Potenzial - was sich auch in der Nachfrage zeigt.

https://twitter.com/BTCBULL_TOKEN/status/1937456384351887789

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.