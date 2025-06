Die Suche nach Schiffswracks wird gerade mit Hingabe betrieben. So beinhalten sie doch oft große Goldschätze. 1778 wurde das Schiff von Captain Cook, die HMS Endeavour, mit dem er um die Welt segelte, absichtlich versenkt. Nun wurde die letzte Ruhestätte des Schiffes an der Küste im US-Bundesstaat Rhode Island gefunden. Zu den Schatzsuchern gehört Martin Bayerle. Er fand auch das in Dollar milliardenschwere Wrack der RMS Republic, welches drei Jahre vor der Titanic sank. Noch liegt es unter den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...