Sommerliches Vergnügen in den Heil- und Thermalbädern Niederbayerns mit Thermengenuss, Waldbaden, Radfahren, Walken oder WandernHeilsames Thermalmineralwasser ist eine natürliche Wohlfühlquelle für Körper und Seele. Im Bayerischen Thermenland zwischen Donau und Inn laden zudem Flusslandschaften und weite Ausblicke bis hin zur Alpenkette zum Genießen ein. Hunderte Kilometer Wege sind für Radfahrer, Wanderer und Nordic Walker ausgeschildert. Auch zertifizierte Kur- und Heilwälder sind ein Schatz der Natur, welcher die Gesundheit stärkt. In der Region liegen die Heil- und Thermalbäder Bad Füssing, Bad Griesbach, Bad Birnbach, Bad Gögging und Bad Abbach.Das Champagner-GeheimnisThermalwasser umschmeichelt den Körper. Feinperlend und champagnergleich setzen sich Luftbläschen auf der Haut ab. Es ist ein unvergleichliches Wohlgefühl, das man in den Thermalbecken verspürt. Das hochwirksame Heil-Mineralwasser sprudelt aus einer Tiefe von bis zu 2.000 Metern an die Oberfläche. Der Mineraliencocktail wird über die Haut aufgenommen und stärkt Körper und Psyche.Land und LeuteZum Wandern und Radfahren sind im Bayerischen Thermenland naturnahe Wege beschildert und markiert. Sie verlaufen meist abseits viel befahrener Straßen. Wer die hügelige Landschaft zwischen Donau, Rott und Inn mit dem Fahrrad kennenlernen will, kann sich in allen fünf Heilbädern Räder ausleihen. Das Rottal in das Bad Füssing, Bad Griesbach und Bad Birnbach eingebettet liegen, ist für Erkundungstouren ideal. Der Rottalradweg verläuft auf einer Strecke von 114 Kilometern an der Rott entlang durch Jahrhunderte alte, bäuerlich geprägte Kulturlandschaft, die viel von ihrem unverfälschten Charakter behalten hat. Bad Birnbach und Bad Griesbach liegen an dieser landschaftlich reizvollen Route, die von Velden südlich von Landshut bis nach Neuhaus am Inn führt. Wanderer kommen im Rottal ebenfalls voll auf ihre Kosten: Allein rund um Bad Birnbach erstreckt sich ein rund 80 Kilometer langes, gut ausgeschildertes Wandergebiet in ursprünglicher Landschaft.Wie zu Zeiten RomsIn Bad Gögging befand sich das erste römische Heilbad im heutigen Bayern. Wo sich vor 2.000 Jahren schon die Legionare in den heilenden Quellen eine Auszeit gönnten, lassen sich die Spuren der römischen Vergangenheit bis heute erleben: Das Kastell Abusina in Eining war Sitz einer römischen Kohorte. Die Überreste der römischen Gebäude und Wehranlagen sind heute Bestandteil des UNESCO-Weltkulturerbes Limes. Bequem auf zwei Rädern lassen sich auch der Naturpark Altmühltal mit seinen südländisch anmutenden Landschaften oder der weltberühmte Donaudurchbruch bei Weltenburg entdecken - Bayerns erstes Nationales Naturmonument.Ein Hut, ein Stock, ein RegenschirmEgal wie das Wetter ist: Nordic Walking ist ein Fitnessspaß, der ganzjährig und bei jedem Wetter schön ist. Die Sportart ist schonend für Gelenke und bringt den Kreislauf auf Trab. Das mit 242 Kilometern und 24 Strecken größte zusammenhängende Nordic Walking-Netz Deutschlands befindet sich rund um Bad Griesbach.Ein gesundes Bad im WaldWer mit allen Sinnen in den Wald eintaucht, spürt tiefe Entspannung. Die Atemwege werden frei, die Herzfrequenz sinkt, Konzentration und Kreativität steigen, die Stimmung hellt sich auf, man schläft besser und die Herz-Kreislauf-Gesundheit wird ganz natürlich gestärkt. Bad Füssing bietet in seinem zertifizierten Kur- und Heilwald neben einem individuellen Waldbad vor allem auch angeleitete Waldtherapie und Achtsamkeitsübungen.Dörfliche Idylle: himmlisch Radfahren auf 244 KilometernEin Höhepunkt für Radfahrer ist die Niederbayerntour. Sie hat sich ganz dem Motto "himmlisch Radfahren" verschrieben. Diese 244 Kilometer lange Tour führt in sieben Etappen genussvoll durch das Bayerische Thermenland von Passau nach Regensburg oder umgekehrt. Geeignet ist die steigungsarme Flussradwegetour für Genussradler, sportliche Gravelbiker, E-Biker, Naturfreunde und Kulturliebhaber gleichermaßen.Die Region: Das Bayerische ThermenlandDas Bayerische Thermenland ist heute das große Gesundheits- und Wellness-Zentrum im Herzen des Kontinents. Das niederbayerische Bäderquintett Bad Füssing, Bad Griesbach, Bad Birnbach, Bad Gögging und Bad Abbach steht mit 6,5 Millionen Übernachtungen und 1,7 Millionen Gästen im Jahr 2024 auf der Beliebtheitsskala vor allen anderen europäischen Gesundheitsregionen auf dem ersten Platz.