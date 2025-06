Enate, ein in Großbritannien ansässiges Softwareunternehmen, das eine marktführende Prozessorchestrierungs- und KI-Lösung für globale Dienstleister wie IHG, TMF und EY anbietet, hat eine bedeutende Investition von Scottish Equity Partners (SEP) erhalten. SEP ist eine führende europäische Wachstumsbeteiligungsgesellschaft, die sich auf Unternehmen aus den Bereichen Unternehmenssoftware und Technologie spezialisiert hat.

Mit dieser Investition wird Enate seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in den Bereichen KI und Orchestrierung verdoppeln und gleichzeitig den Kundenbetrieb in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum weiter ausbauen. Die Marktnachfrage nach Prozessorchestrierungssoftware wächst weiterhin rasant, wobei Enate in den letzten drei Jahren ein annualisiertes Wachstum von 30 verzeichnen konnte. Laut Branchen analysten wird der Gesamtmarkt für Prozessorchestrierung bis 2030 voraussichtlich ein Volumen von 22 Milliarden US-Dollar erreichen.

Die Lösung von Enate ermöglicht es großen Dienstleistern, komplexe, globale Vorgänge mit größerer Konsistenz und Kontrolle durchzuführen. Sie verbindet Menschen, Systeme und Prozesse über eine einfache Plattform und bietet Führungskräften die Transparenz und Daten, die sie benötigen, um die Effizienz zu steigern und globale Dienstleistungen in großem Umfang bereitzustellen.

James Hall, CEO von Enate und ehemaliger Gründer von GenFour, erklärte: "Wir haben einen Wendepunkt erreicht. Prozessorchestrierung ist nicht länger eine Nischenidee, sondern eine zentrale Grundlage für die digitale Transformation und den Einsatz von KI. Enate ist ein etablierter Pionier dieser Bewegung. Die Unterstützung durch SEP ist eine enorme Bestätigung. Sie sind erfahrene Wachstumsinvestoren mit einer soliden Erfolgsbilanz im Bereich Unternehmenssoftware. Es geht darum, mit dem richtigen Partner zu wachsen, unsere Produkt- und KI-Kompetenzen zu stärken und Enate weltweit bei noch mehr Dienstleistern zu etablieren."

Tim Ankers, Director bei SEP, äußerte sich wie folgt: "Wir haben die Entwicklung von Enate über die Jahre hinweg aufmerksam verfolgt und sind beeindruckt von dem Mehrwert, den das Unternehmen seinen Kunden bietet. Wir freuen uns sehr, nun mit James, Kit und dem Team zusammenzuarbeiten und mit einer bedeutenden Investition die Produktentwicklung und globale Expansion zu unterstützen. Enate passt zu unserer Strategie, wachstumsstarke Unternehmen im Bereich Unternehmenssoftware zu unterstützen, die reale betriebliche Herausforderungen lösen."

Daniel Muranda, Principal bei SEP, fügte hinzu. "Dienstleister verfügen über ein erhebliches Potenzial, die Kundenerfahrung und die betriebliche Leistung mithilfe von Orchestrierungs- und Automatisierungstechnologien zu verbessern. Das Angebot von Enate unterstützt bereits einige der komplexesten Unternehmen der Welt dabei, genau dies zu erreichen. Entscheidend ist, dass es die sichere und skalierbare Einführung generativer und agentenbasierter KI ermöglicht und gleichzeitig operative und regulatorische Anforderungen erfüllt."

"Zu viele Unternehmen versuchen immer noch, globale Dienstleistungen mit Tabellenkalkulationen und gemeinsamen Posteingängen zu erbringen", erklärte Gründer und CTO Kit Cox. "Diese Investition markiert einen neuen Abschnitt für Enate, da das Unternehmen expandiert, um die weltweite Nachfrage nach Orchestrierung und KI im Bereich der Dienstleistungserbringung zu bedienen. Enate wurde entwickelt, um den Anforderungen moderner Dienste gerecht zu werden. Sie sind häufig komplex und chaotisch, aber wir ändern dies von Grund auf."

Der bestehende Investor Mercia Ventures unterstützt das Unternehmen weiterhin auf seinem Wachstumskurs. Dank des frühen Vertrauens und der kontinuierlichen Investitionen von Mercia konnte Enate ein starkes Fundament aufbauen, die Produktinnovation beschleunigen und international expandieren. Marina Fuentes, Investorin bei Mercia Ventures, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, dass dieses Vertrauen durch die bedeutende Unterstützung von SEP bestätigt wird, die einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg von Enate zum Scale-up darstellt."

Über Enate

Die Orchestrierungs- und KI-Lösung von Enate wurde speziell für Dienstleister entwickelt. Sie verbindet Menschen, Systeme und Teams auf einer einzigen Plattform für das Arbeitsmanagement und ermöglicht es Betriebsteams, bessere Dienstleistungen konsistent und pünktlich zu erbringen. Zu den Kunden zählen IHG, TMF und EY. Weitere Informationen finden Sie unter enate.io.

Über Scottish Equity Partners

Scottish Equity Partners ("SEP") ist eine der führenden europäischen Beteiligungsgesellschaften, die Gründer und Managementteams von Unternehmen im Bereich Unternehmenssoftware und Technologie dabei unterstützt, ihre globalen Ziele zu erreichen. Neben Investitionen, Fachwissen und Zugang zu seinem umfangreichen Netzwerk arbeitet SEP eng mit den Unternehmen zusammen, in die es investiert, um deren Geschäftswachstum und Wert zu maximieren. SEP ist Unterzeichner der UNPRI, der weltweit führenden Initiative für verantwortungsbewusstes Investieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte sep.co.uk.

