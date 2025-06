Auramet International, Inc. ("Auramet"), ein führender Edelmetallhändler, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine syndizierte revolvierende Kreditfazilität (die "Fazilität") in Höhe von 350 Mio. USD unter der Führung der Macquarie Group ("Macquarie") abgeschlossen hat. Der Geschäftsbereich Commodities and Global Markets von Macquarie fungierte als Mandated Lead Arranger, Bookrunner und Administrative Agent für die Fazilität, die deutlich überzeichnet war. Die Fazilität ergänzt die verschiedenen bilateralen Bankfazilitäten von Auramet.

Auramet begrüßt die Aufnahme der New Yorker Niederlassung von Natixis in die Bankengruppe, die sich damit der bestehenden Bankengruppe anschließt, zu der bereits die Coöperatieve Rabobank U.A., N.Y. Branch, HSBC Bank USA, N.A., Commonwealth Bank of Australia, Wells Fargo Bank, CIBC Bank USA und Brown Brothers Harriman Co. gehören. Die Fazilität war seit ihrer Einführung jedes Jahr überzeichnet.

"Die Beziehungen und Branchenkenntnisse von Auramet bilden das Fundament unserer 21-jährigen Unternehmensgeschichte, und unsere Banken haben uns stets mit der für unser Wachstum erforderlichen starken Unterstützung zur Seite gestanden", erklärte Kimberly Oates, CFO von Auramet. "Auramet ist bestrebt, unseren Kunden durch unser Verständnis ihrer Geschäfts- und Marktbedingungen einen Service auf höchstem Niveau zu bieten. Dies ergänzen wir durch erfahrene und reaktionsschnelle Banker im Bereich Rohstofffinanzierung. Liquidität ist in dieser Branche von größter Bedeutung, und diese Syndizierung verschafft uns zusätzliche Kapazitäten, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen."

"Wir freuen uns, diese Fazilität bereitzustellen und damit Auramet und die Finanzierung seines globalen Edelmetallhandelsgeschäfts weiter zu unterstützen", sagte John Spillane, Senior Managing Director im Bereich Commodities and Global Markets von Macquarie. "Als führender Anbieter von Rohstofffinanzierungen stellte Macquarie in Zusammenarbeit mit den Finanzinstituten der Bankengruppe von Auramet wichtige Liquidität bereit."

Macquarie hat zuvor eine syndizierte revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 300 Mio. USD geleitet, die ebenfalls deutlich überzeichnet war.

Über Auramet

Auramet ist ein weltweit tätiger Händler für physische Edelmetalle mit einem Jahresumsatz von über 25 Mrd. USD. Das Unternehmen bietet allen Akteuren der Edelmetallkette, von der Gewinnung und Produktion bis hin zur Verarbeitung und zum Verbrauch, ein umfassendes Leistungsspektrum. Auramet ist ein privates Unternehmen, das im Jahr 2004 von einer Gruppe erfahrener Branchenexperten gegründet wurde, die ein globales Team von Branchenspezialisten mit insgesamt über 350 Jahren Branchenerfahrung zusammengestellt haben. Die Geschäftstätigkeit von Auramet umfasst drei Hauptbereiche: physischer Metallhandel, Metallhandelsbankgeschäfte (einschließlich Direktkredite und Betrieb einer verbundenen Investmentgesellschaft) sowie Beratungsdienstleistungen. Das Unternehmen hat sich im Metallbereich dank eines erfahrenen Managementteams, das sich als innovativ erwiesen hat und in der Lage ist, den Akteuren der Branche Dienstleistungen von höchster Qualität zu bieten, zu einem durchweg erfolgreichen und renommierten Franchiseunternehmen entwickelt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250624233973/de/

Contacts:

Medien:

201-905-5000

info@auramet.com