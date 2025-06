Bonn (ots) -Die SPD kommt vom 27. bis 29. Juni 2025 zu ihrem Bundesparteitag auf dem Berliner Messegelände zusammen. phoenix berichtet an allen drei Tagen fast 20 Stunden live vom Treffen der Sozialdemokraten.Sendezeiten:- Freitag, 27. Juni: 13.45 - 21.00 Uhr- Samstag, 28. Juni: 9.00 - 18.00 Uhr- Sonntag, 29. Juni: 9.30 - 12.00 UhrAuf dem Programm stehen am Freitag unter anderem die Wahl der Parteivorsitzenden und ihrer Stellvertreterinnen und Stellvertreter sowie einer Generalsekretärin oder eines Generalsekretärs. Am Samstag sieht die Tagesordnung unter anderem die Wahlen zu weiteren Positionen im Vorstand vor. Außerdem will die SPD bei ihrem Treffen die programmatischen Weichen für die kommenden Jahre stellen.Dabei dürften sowohl die Aufarbeitung der großen Verluste bei der vergangenen Bundestagswahl als auch das so genannte "Friedensmanifest" prominenter SPD-Linker zum Verhältnis zu Russland Grundlage für spannende und interessante Diskussionen liefern.Für phoenix berichtet Berlin-Korrespondent Erhard Scherfer direkt vom Parteitag der SPD aus Berlin. Als Gesprächspartnerinnen am Set erwartet er unter anderem die Journalistinnen Anna Lehmann (taz) und Mona Jaeger (FAZ-Büro Berlin). Außerdem steht Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach (FU Berlin) für Analysen bereit.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6062546