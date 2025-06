Köln (ots) -Die Mehrheit der 14- bis 25-Jährigen sind mit dem wachsenden Bildungsangebot in Deutschland überfordert. Kein Wunder bei insgesamt rund 23.000 verfügbaren Studiengängen. Hochschulen sind deshalb umso mehr gefragt - sie müssen einer verunsicherten Generation Orientierung vermitteln. Doch wie gelingt das?Mehr Optionen denn je, aber am Ende nur eine Entscheidung: Die Wahl des passenden Studiengangs ist für viele junge Heranwachsende mit Stress verbunden. Dabei erscheint die Lage auf den ersten Blick wie ein Luxusproblem: Während die Anzahl der Abiturienten zuletzt leicht sank, gibt es immer mehr Studienangebote. Deutschlandweit stehen rund 12.000 grundständige Studiengänge zur Wahl, die zu einem ersten Hochschulabschluss führen. Weitere 11.000 weiterqualifizierende Studienprogramme kommen hinzu.Die Generation Z ist mit der Vielzahl der Optionen überfordert und sie fühlt sich alleingelassen. In einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung gab fast die Hälfte der Befragten mit hoher Schulbildung an, dass sie sich von ihrer Schule nicht ausreichend über Studienmöglichkeiten informiert fühlen. Rund 60 Prozent fehlt es an Orientierung in der Berufswahl.Die Carl Remigius Fresenius Education Group arbeitet seit Jahren gegen diesen Trend. Ein besonders effektives Werkzeug sind dabei die "Open Campus Days" der Hochschulen in der Bildungsgruppe. An diesen Informationstagen lernen Interessierte nicht nur verschiedene Studiengänge und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten kennen. Sie bekommen auch das, was zu oft in der Schulbildung fehlt - eine konkrete Beratung. Eins zu eins, direkt von Menschen aus der Hochschulbildung.Prof. Dr. Wera Aretz, Psychologin und Professorin an der Hochschule Fresenius, sagt: "Wir stellen immer wieder fest, dass die Studieninteressierten sehr verunsichert sind. Angesichts der vielen Möglichkeiten wächst die Sorge vor einer falschen Entscheidung. Manchmal führt das psychologisch dazu, dass gar keine getroffen wird."Seit dem Jahr 2004 gibt es dafür in der Wissenschaft einen konkreten Begriff - den "Choice Overload". Der US-amerikanische Psychologe und Hochschullehrer Barry Schwartz beschreibt damit die angespannte Lage für Menschen mit zu vielen Optionen. Sie tendieren zum Aufschiebeverhalten, zu Entscheidungslähmung und Perfektionismus. Auch ein sogenannter "Post-Decision-Regret" wird immer häufiger bemerkt. Damit ist die Phase gemeint, in der Menschen eine Entscheidung als falsch bereuen, obwohl es dafür keine Gründe gibt.Informationsveranstaltungen wie die Open Campus Days helfen bei der Orientierung und bei der Entscheidung, welcher Studiengang den persönlichen und beruflichen Zielen entspricht. "Wenn wir unsere künftigen Studierenden verständlich und auf Augenhöhe über Studieninhalte und berufliche Perspektiven beraten, unterstützen wir nachhaltige Entscheidungen. Denn es geht darum, die eigenen Stärken mit den Anforderungen und Chancen der Zukunft in Einklang zu bringen. So findet jeder junge Mensch den Weg, der wirklich zu ihm passt.", betont Prof. Dr. Wera Aretz. Informationen: https://www.hs-fresenius.de/open-campus/- AMD Akademie Mode & Design:Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München und Wiesbaden. Informationen: https://www.amdnet.de/open-campus/- Carl Remigius Medical School öffnet ihre Türen in Frankfurt, Hamburg, Heidelberg, Idstein und München. Informationen: https://www.carl-remigius.de/open-campus/- Charlotte Fresenius Hochschule: Düsseldorf, Hamburg, Heidelberg, Köln (19. Juli), München und Wiesbaden. Informationen: https://www.charlotte-fresenius-uni.de/open-campus/Über die Hochschule FreseniusDie Hochschule Fresenius ist eine der renommiertesten privaten Hochschulen Deutschlands. Mit einer Bildungstradition von 175 Jahren bietet sie mehr als 150 Bachelor- und Masterstudiengänge sowie Aus- und Weiterbildungen in fünf Fachbereichen an. In den Fachbereichen Chemie & Biologie, Design, Gesundheit & Soziales, Wirtschaft & Medien und in der Fernlehre sind rund 19.000 Studierende eingeschrieben. Die Hochschule legt großen Wert auf die enge Verzahnung von Lehre, Forschung und Praxis. Dafür werden zeitgemäße Studiengänge zusammen mit Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft entwickelt. Informationen: https://www.hs-fresenius.de/Über die AMD Akademie Mode & DesignDie AMD Akademie Mode & Design spezialisiert sich mit mehr als 35 Jahren Erfahrung auf die Themen Mode, Medien, Management und Design. Als Teil der Hochschule Fresenius bietet sie an fünf Standorten Bachelor- und Master-Studiengänge sowie Weiterbildungen an. Die Akademie zeichnet sich durch ihre Praxisnähe, individuelle Förderung und fachübergreifende Projekte aus. Informationen: https://www.amdnet.de/Über die Carl Remigius Medical SchoolDie Carl Remigius Medical School bildet Fach- und Führungskräfte im Gesundheitswesen aus. Als Teil der Hochschule Fresenius bietet sie an sieben Standorten innovative Bildungsangebote in den Bereichen Medizin, Pflege und Pädagogik an. Informationen: https://www.carl-remigius.de/Über die Charlotte Fresenius HochschuleDie Charlotte Fresenius Hochschule ist eine wissenschaftliche und universitätsgleichgestellte Einrichtung. Die staatlich anerkannten, akkreditierten Bachelor- und Masterstudiengänge bereiten auf Berufe in der Klinischen Psychologie und Psychotherapie vor. Informationen: https://www.charlotte-fresenius-uni.de/Über die Carl Remigius Fresenius Education GroupDie Carl Remigius Fresenius Education Group bündelt die Aktivitäten der genannten Hochschulen. Sie ist damit einer der größten privaten und unabhängigen Bildungsanbieter in Deutschland. Zur Gruppe gehören 18 Marken, die Fachschulen, Fachhochschulen, Universitäten und Weiterbildungseinrichtungen im In- und Ausland betreiben. An mehr als 60 Standorten ist die Bildungsgruppe vertreten. Bildungsprogramme werden in Vollzeit, berufsbegleitend und online im Fernstudium angeboten. 