Bern (ots) -Die Atupri Gesundheitsversicherung AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück. Mit einem Kundenwachstum von 12.6 %, einem Jahresgewinn von CHF 28.1 Mio. und einer neu aufgestellten Geschäftsleitung schafft das Unternehmen eine starke Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung.Per 1. Januar 2025 zählt Atupri 173'463 Grundversicherte. Insgesamt vertrauen neu 200'542 Kundinnen und Kunden auf die Leistungen der Gesundheitsversicherung. Die moderate Prämienanpassung unter dem Branchendurchschnitt sowie die Investitionen in Digitalisierung und neue Angebote haben wesentlich zur positiven Entwicklung beigetragen.Das Jahresergebnis fällt mit einem Gewinn von CHF 28.1 Mio. erfreulich aus. Das Prämienvolumen stieg auf knapp CHF 773 Mio. Auch die Combined Ratio im OKP-Bereich verbesserte sich und liegt neu bei 98.8 % (Vorjahr: 106.9 %). Gleichzeitig konnten die frei verfügbaren Ressourcen sowie die Solvenzquote gestärkt werden.2024 war zudem geprägt von personellen Veränderungen: Mit Caroline Meli als neuer CEO sowie Nina Babst und Fabian Kollros als neuen Mitgliedern der Geschäftsleitung wurde ein klares Signal für die Zukunft gesetzt. Die Bereiche Marketing und Vertrieb sowie Digitalisierung und Operations werden gezielt gestärkt, um Qualität und Kundennähe weiter auszubauen.Atupri investierte im vergangenen Jahr weiterhin in die Optimierung der digitalen Services. Die neu gestaltete Website und effizientere Prozesse sorgen für ein einfacheres, schnelleres Kundenerlebnis. Ein bedeutender Meilenstein war die Lancierung von Atupri Intense. Die neue Zusatzversicherung überzeugt durch umfangreiche Leistungen in den Bereichen Gesundheitsförderung und mentale Gesundheit sowie einer Fixprämie ab dem 30. Lebensjahr.