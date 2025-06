Mainz (ots) -Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:Freitag, 27. Juni 2025, 23.00 UhrTill TonightTill Reiners lädt ein zu seiner ganz persönlichen Sommer-Late-Night-Show. Wochenaktuell, relevant, leicht. Heute zu Gast: der Musiker, Entertainer und TV-Moderator Giovanni Zarrella."Till Tonight" ist eine Show im Stil der klassischen Late Night, geprägt von ihrem Gastgeber. Till erklärt nicht die Welt, er entdeckt sie zusammen mit seinem Ensemble, Sidekick Selly und prominenten Gästen und macht sie vielleicht nicht besser, aber ein wenig lustiger.Till Reiners ist erfolgreicher Stand-up-Comedian, Moderator und Podcaster. Im Frühjahr 2025 hat er seinen 40. Geburtstag gefeiert und ist mit seinem Soloprogramm "Mein Italien Grandissimo" auf große Arena-Tour gegangen. Bei 3sat ist er Gastgeber von "Till Reiners' Happy Hour", außerdem ist er Ensemblemitglied der "heute-show" im ZDF. Mit "Till Tonight" präsentiert Till Reiners nun seine erste eigene Late-Night-Show am Freitagabend im ZDF.In der dieser Ausgabe widmet sich Till zwei großen Themen der Gegenwart: Im Stand-up macht er sich Gedanken darüber, wie sich ein Comedian in Zeiten des Kriegs verhalten kann und ob seine Generation darauf überhaupt vorbereitet ist. Außerdem sorgt sich Till um die SPD, die in der Bedeutungslosigkeit zu versinken droht. Sein Vorsatz: Die Partei mit unschlagbaren Mitteln wieder nach vorn zu bringen - oder zumindest gesundzuschrumpfen.Als großer Freund italienischer Lebenskultur freut sich Till Reiners ganz besonders auf seinen Gast Giovanni Zarrella. Nicht nur wegen seines Soloprogramms "Mein Italien" geht Till der Frage auf die Spur, wieviel Italien auch in ihm steckt."Till Reiners: Mein Italien" ist am Freitag, 22. August 2025, um 22.30 Uhr im ZDF zu sehen.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6062590