Verbio: Warum der Wert durch die Iran-Krise und neue US-Pläne für Biokraftstoffe zur Schlüssel-Aktie wird!

Verbio hat sich als wichtiger Akteur im Biokraftstoffsektor etabliert, indem mit einzigartigen Bioraffinerien Bioethanol und Biomethan produziert werden. Das Unternehmen könnte erheblich von einer steigenden E10-Nachfrage im Zuge der Iran-Krise profitieren. Besonders vielversprechend sind die Wachstumschancen in den USA, wo der jüngste EPA-Plan auf eine höhere Beimischung von Biokraftstoffen abzielt und Verbio mit seiner Vor-Ort-Produktion im Spiel ist.

Verbio kombiniert Biomethan und Bioethanol

Verbio ist ein führender Hersteller von Biokraftstoffen und chemischen Produkten. Das Unternehmen nutzt eine breite Palette nachhaltiger Rohstoffe wie Rapsöl, Roggen, Weizen, Mais und Stroh, um innovative Lösungen für eine dekarbonisierte Wirtschaft zu schaffen. Das von Verbio bereitgestellte "verbiogas" wird aus Schlempe und Stroh hergestellt und erreicht eine 90%ige CO2-Reduktion. Das Herzstück von Verbio sind seine einzigartigen Bioraffinerien, die sich durch die gleichzeitige Produktion von Bioethanol und Biomethan auszeichnen. Dieses kombinierte Verfahren steigert die Effizienz der Rohstoffnutzung erheblich und minimiert Abfallprodukte, was Verbio eine Vorreiterrolle im Bereich der nachhaltigen Energieproduktion sichert. Die Technologie ermöglicht es, über 90 % der eingesetzten Rohstoffe (verbiogas) in Energie zu verwandeln und durch Rückführung von mineralischen Bestandteilen als organischer Dünger nachhaltige Landwirtschaft zu fördern. Neben Deutschland ist das Unternehmen auch in Indien, den USA, Kanada, Polen und Ungarn aktiv und verfolgt eine konsequente internationale Wachstumsstrategie.