Berlin (ots) -Die Stiftung Gesundheitswissen hat Hermann Gröhe zum 1. Juli in ihren Stiftungsrat berufen. Gröhe amtierte von 2013 bis 2018 als Bundesgesundheitsminister. Von 1994 bis 2025 war er Mitglied des Deutschen Bundestages. Bei der Bundestagswahl 2025 hatte er nicht erneut kandidiert..Professor Ferdinand Gerlach, Vorsitzender des Stiftungsrates, sagte zur Berufung von Gröhe: "Mit Hermann Gröhe gewinnt die Stiftung Gesundheitswissen nicht nur einen sehr erfahrenen Gesundheitsexperten, sondern auch einen engagierten Mitstreiter für die Stärkung der Gesundheitskompetenz. Um deren Förderung hat er sich bereits als Bundesgesundheitsminister verdient gemacht, unter anderem mit der Gründung der 'Allianz für Gesundheitskompetenz'. Wir freuen uns daher sehr, dass Hermann Gröhe seine Expertise zukünftig in unseren Stiftungsrat einbringen wird."Gröhe selbst freut sich auf die bevorstehenden Aufgaben: "Eine bessere Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung in Deutschland war mir - als Gesundheitsminister und persönlich - immer eine Herzensangelegenheit. Denn verständliche Gesundheitsinformationen und Gesundheitswissen sind wichtige Voraussetzungen für ein gesundes Leben und die informierte Entscheidung sowie Therapietreue bei einer Erkrankung. Die Arbeit der Stiftung Gesundheitswissen für eine stärkere Gesundheitskompetenz in Deutschland überzeugt mich dabei. Deshalb habe ich gerne Ja gesagt, als man mich fragte, ob ich mich einbringen möchte".Die gemeinnützige Stiftung wurde im Jahr 2015 vom Verband der Privaten Krankenversicherung gegründet. Für den Verbandsvorsitzenden Thomas Brahm passt die Personalie perfekt zum Aufgabengebiet der Stiftung: "Wir freuen uns sehr, dass mit Hermann Gröhe eine profilierte Persönlichkeit des deutschen Gesundheitswesens in den Stiftungsrat einzieht. Seine Erfahrungen und seine Expertise als ehemaliger Gesundheitsminister werden die Arbeit der Stiftung Gesundheitswissen bereichern. Mit seiner Berufung unterstreicht die Stiftung ihren Anspruch, durch die Förderung von Gesundheitskompetenz und Patientenautonomie zu einem besseren Gesundheitswesen beizutragen."Die Stiftung Gesundheitswissen ist eine gemeinnützige, operative Stiftung und vermittelt Gesundheitswissen, welches die Menschen dabei unterstützen soll, informierte Entscheidungen für ihre eigene Gesundheit zu treffen. Mit ihrem Angebot klärt sie auf zu gesundheitlichen Fragen, der Behandlung von Krankheiten und der Förderung eines gesunden Lebensstils. Alle Informationen sind evidenzbasiert, leicht verständlich und kostenfrei. Durch eigene Forschung erarbeitet die Stiftung grundlegende Erkenntnisse, wie gesundheitliche Kompetenzen zielgruppenspezifisch und in unterschiedlichen Lebensbereichen bestmöglich vermittelt und gestärkt werden können.Mitglieder des Stiftungsrats sind neben Hermann Gröhe:- Prof. Dr. Ferdinand Gerlach (Vorsitz), Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main; bis 2023 Vorsitz des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen; ehemaliger Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM)- Dr. Norbert Loskamp, Medizinischer Leiter des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V.- Prof. Dr. Elisabeth Pott, bis Februar 2021 unparteiisches Mitglied des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA); ehemalige Direktorin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)- Dr. Florian Reuther, Direktor des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V.Pressekontakt:Dominik Heck- Geschäftsführer -Leiter des Bereiches KommunikationVerband der Privaten Krankenversicherung e.V.Heidestraße 4010557 BerlinTelefon 030 / 20 45 89 - 44E-Mail: dominik.heck@pkv.deInternet: www.pkv.deX: www.x.com/pkv_verbandOriginal-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58188/6062618