Essen (www.anleihencheck.de) - Die internationalen Rentenmärkte geraten in immer komplexeres Fahrwasser, berichten die Analysten der National-Bank AG.In den nächsten Monaten dürfte sichtbar werden, wie der Saldo der inflationstreibenden Kräfte aus den Zollmaßnahmen der USA ausfalle. Auf der einen Seite würden derzeit die inflationsdämpfenden Effekte der wirtschaftspolitischen Unsicherheit wirksam. Dies betreffe einerseits die insgesamt sinkende gesamtwirtschaftliche Nachfrage, die sich in einem sich weiter ausprägenden abwärts gerichteten Kernpreistrend manifestiere. Auf der anderen Seite würden derzeit in besonders zoll-exponierten Bereichen die ersten Ausläufer der US-Zölle spürbar. Die nächsten Monate und Datenpunkte sollten nun darüber Aufschluss geben, ob die disinflationären binnenwirtschaftlichen Kräfte weiterhin so dominant bleiben würden oder ob sich die Preisimpulse nun von der Importseite mehr und mehr durchsetzen würden. ...

