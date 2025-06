Gablitz (www.fondscheck.de) - Der Experte Thorsten Welgen vom "ZertifikateReport" stellt ein ETC (ISIN DE000PS7G0L8/ WKN PS7G0L) der BNP Paribas bezogen auf Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) vor.Eine Änderung der positiven Rahmenbedingungen für den Goldpreis scheine derzeit nicht in Sicht. Auch nach dem Ende der Kampfhandlungen zwischen Israel und dem Iran bleibe es fraglich, ob Teheran dauerhaft auf Urananreicherung verzichte. Wer vor diesem Hintergrund vielfältiger geopolitischer Konflikte und wirtschaftlicher Unsicherheiten den Anteil von Gold in der Vermögensstruktur steigern wolle, könne dazu mehr oder weniger offensive Strategien mit Zertifikaten oder ETCs nutzen. ...

