Nordex hat im zweiten Quartal einen Großauftrag über 435,2?MW vom deutschen Projektentwickler UKA bekannt gegeben, inklusive 64 Turbinen und 20-jähriger Serviceverträge, einer der größten Inlandsaufträge des Unternehmens. Zudem wurde heute ein weiterer Auftrag über 160?MW aus der Türkei gemeldet. Bereits zu Beginn des Quartals konnte Nordex mehrere kleinere Verträge in Deutschland und Frankreich sichern. Diese Abschlüsse deuten auf eine starke Auftragdynamik im Q2 hin. Die Nachfrage bleibt robust und wird durch eine gut gefüllte Pipeline bis Ende 2024 und Anfang 2025 gestützt; der Auftragsbestand entspricht fast dem Doppelten des Jahresumsatzes. Da Nordex üblicherweise zum Quartalsende zusätzliche Aufträge bekannt gibt, sind weitere Q2-Aufträge zu erwarten. Der starke Auftragseingang unterstreicht Nordex' solide Position im wachsenden europäischen Onshore-Windmarkt, insbesondere in Deutschland. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 20,00?EUR. Sie zeigen sich zuversichtlich hinsichtlich Wachstums und zunehmender Profitabilität, bleiben jedoch vorerst konservativ in ihren mittelfristigen Prognosen im Vergleich zu den Unternehmenszielen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Nordex%20SE.





© 2025 AlsterResearch