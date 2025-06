München (ots) -Sonnenuntergang über den Dünen der Sahara, Fotosafari in Südafrika oder Meditationsstunde mit einem japanischen Zen-Meister: Im druckfrisch erschienenen Fernreisen-Katalog 2026 hat Studiosus rund 110 Angebote von Argentinien bis Japan und von Costa Rica bis Vietnam gebündelt. Speziell qualifizierte Reiseleiterinnen und Reiseleiter machen auf allen Studiosus-Reisen die Sehenswürdigkeiten zu einem Erlebnis, ermöglichen Treffen mit Menschen vor Ort und bringen Politik, Wirtschaft und den Alltag eines Landes nahe.Neu im Fernreisen-Angebot 2026 von Studiosus ist beispielsweise die Preiswert-Reise "Vietnam - Impressionen". Auf der zweiwöchigen Reise übernachten die Studiosus-Gäste auf der Insel Cat Ba in der Halongbucht und erkunden sie auf einer Radtour. Sie erleben die charmante Hauptstadt Hanoi, die Kaiserstadt Hue und das hübsche Hoi An mit seinen unzähligen Lampions. Per Zug geht es von Zentralvietnam in den Süden, zum Badeaufenthalt in Quy Nhon. Weitere Highlights: Ein Mittagessen bei einer vietnamesischen Familie und das koloniale Saigon. Die 14-tägige Reise ist inklusive Bahnreise zum/vom Abflugsort in der 1. Klasse von jedem Bahnhof in Deutschland und Österreich, aller Flüge, Transfers, Übernachtungen in Drei- und Vier-Sterne-Hotels mit Frühstück, zwei Mittag- und drei Abendessen sowie der qualifizierten Studiosus-Reiseleitung ab 2495 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar. Details unter www.studiosus.com/5239.Neben den Königsstädten Rabat, Meknes, Fes und Marrakesch sind die Gäste bei der neuen 14-tägigen Studiosus-Reise "Marokko - zwischen Rif und Atlas" auch im Norden des Landes unterwegs: am Cap Spartel, der Nordwestspitze Afrikas, in Tanger und der "blauen Stadt" Chefchaouen (www.studiosus.com/3005) In 20 Tagen geht es auf der neuen umfassenden China-Reise von Beijing über Shanghai bis Hongkong. Einer der Höhepunkte: eine dreitägige Flusskreuzfahrt auf dem Yangzi (www.studiosus.com/5503).Buchbar sind die Angebote in Reisebüros oder im Studiosus-ServiceCenter unter der 00800 - 2401 2401 (kostenfrei aus D, A und CH). Alle Reisen sind auch online unter www.studiosus.com abrufbar.Rundum weltfreundlich: die Unternehmensgruppe StudiosusStudiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Eine hohe Kundenzufriedenheit, hervorragende Reiseleiterinnen und Reiseleiter und ständige Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Im Jahr 2024 lag der Umsatz bei 255.900.000 Euro. Neben Qualität, Innovation und Sicherheit auf Reisen ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Bestandteil der Firmenphilosophie von Studiosus. So setzt sich das Unternehmen als Gründungsmitglied des "Roundtable Human Rights in Tourism" u.a. für faire Arbeitsbedingungen im Tourismus ein. Außerdem leistet Studiosus für die auf den Reisen entstehenden Treibhausgas-Emissionen einen entsprechenden Beitrag zum Klimaschutz durch die Finanzierung von Biogasanlagen in Indien. Für sein Nachhaltigkeitsengagement wurde Studiosus mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem CSR-Preis der Bundesregierung, dem Europäischen CSR-Preis sowie der "EcoTrophea" des Deutschen Reiseverbands. Zur Unternehmensgruppe Studiosus gehören auch die im günstigeren Rundreisen-Segment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo sowie der Slow-Trekking-Marktführer Hauser Exkursionen. Internet: www.studiosus.comPressekontakt:Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der UnternehmensgruppeTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail: frano.ilic@studiosus.comOriginal-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40194/6062673