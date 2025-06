Wiesbaden (ots) -Zur Einführung der Frühstart-Rente plant die R+V Versicherung ein eigenes Produkt anzubieten. Die R+V-FrühstartRente ist eine Rentenversicherung auf Basis kostengünstiger ETFs und kann online abgeschlossen werden.Noch stehen nicht alle Details zur Frühstart-Rente fest, bei der der Staat ab Januar 2026 für alle Kinder zwischen 6 und 18 Jahren monatlich 10 Euro in ein kapitalgedecktes Altersvorsorgedepot einzahlen will. Die genossenschaftliche R+V Versicherung begrüßt dieses politische Vorhaben und hat bereits die wesentlichen Eckpunkte für ein entsprechendes Produkt entwickelt. Dabei würde die R+V eine auf ETF (Exchange Traded Funds) basierende Rentenversicherung anbieten. Interessierte können sich ab sofort auf der R+V-Homepage unter www.ruv.de/altersvorsorge/fruehstart-rente über die von der Bundesregierung geplante Frühstart-Rente sowie das beabsichtigte R+V-Angebot informieren.Sobald eine gesetzliche Grundlage für die Frühstart-Rente vorliegt, kann die R+V-Lösung ganz unkompliziert online abgeschlossen werden. Zusätzlich wird sie inklusive kompetenter Beratung in Volksbanken und Raiffeisenbanken, in weiteren Genossenschaftsbanken und bei den R+V-Generalagenten angeboten.Für R+V ist private Altersvorsorge auch eine gesellschaftliche Aufgabe"Wir alle wissen, dass die gesetzliche Rente allein im Alter nicht für den gewohnten Lebensstandard ausreichen wird. Deshalb ist ein möglichst frühzeitiger Aufbau der privaten Altersvorsorge besonders wichtig", betont die Vorstandsvorsitzende der R+V Lebensversicherung AG, Claudia Andersch. "Mit dem Angebot ihrer FrühstartRente leistet die R+V einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag, um die Menschen beim Aufbau ihrer Altersvorsorge zu beraten und zu unterstützen." Über die genossenschaftliche Finanzgruppe mit ihren Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie weiteren Genossenschaftsbanken erreiche die R+V bis zu 30 Millionen Menschen. Großen Wert lege die R+V bei ihrer FrühstartRente darauf, dass diese unkompliziert, transparent und günstig sei, fasst Andersch zusammen.Über die R+V VersicherungDie R+V Versicherung zählt mit rund 9 Millionen Kundinnen und Kunden zu den größten Versicherern Deutschlands. Als Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken bietet die R+V ihren Kunden maßgeschneiderte, innovative Versicherungslösungen. Die Produktpalette der R+V-Gesellschaften umfasst alle bekannten Versicherungen für Privat- und Firmenkunden. Die R+V Gruppe erzielte im Jahr 2024 Beitragseinnahmen von knapp 21 Milliarden Euro und beschäftigt bundesweit rund 18.000 Mitarbeitende.Pressekontakt:Frank SengerKonzern-KommunikationRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTel.: 0611 533-5205E-Mail: frank.senger@ruv.deOriginal-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61791/6062682