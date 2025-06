Krypto News: BlackRocks Bitcoin-ETF nähert sich historischer Marke! Wie reagieren die BTC-Anleger?

Nachdem der Konflikt zwischen Iran und Israel sowie der USA an Spannung zugenommen hatte, fiel der Bitcoin Kurs zwischenzeitlich auf die Marke von 98.500 US-Dollar, konnte sich jedoch in den letzten Tagen wieder erholen. Überhaupt nicht davon beeinflusst wurden die US-amerikanischen Bitcoin-Spot-ETFs, die seit Januar 2024 über die US-Börsen gehandelt werden können.

Dies zeigt sich unter anderem am stetigen Wachstum dieser ETFs, wobei gerade der BlackRock Bitcoin ETF (IBIT) besonders starke Zuflüsse verzeichnen konnte. Jetzt steht der BTC-ETF vor einem unglaublichen Meilenstein. Wir verraten, was genau dahintersteht und wie sich dies auf den Markt auswirkt.

Fast 700.000 BTC-Token bereits im IBIT: Krypto-Investoren mit bullishen Metriken

Zuletzt konnte der IBIT besonders signifikante Nettozuflüsse verzeichnen. Alleine am 17. Juni flossen fast 640 Millionen US-Dollar innerhalb eines Tages in diesen US-ETF. Zuletzt gab es sogar - trotz internationaler Konflikte - einen Zeitraum von elf Tagen am Stück, an denen ausschließlich Nettozuflüsse verzeichnet wurden. Damit nähert sich der BlackRock-ETF immer schneller der Marke von 700.000 BTC (aktueller Wert etwa 74,2 Milliarden US-Dollar), die einen neuen Meilenstein der Krypto-Geschichte darstellen würde. Dies verrät unter anderem einen Blick auf die aktuellen Daten von The Block, die entsprechend starke Zuflüsse aufzeigen.

Auch andere Anbieter von Bitcoin-Spot-ETFs konnten starke Zuflüsse in den vergangenen Tagen verzeichnen: Der FBTC von Fidelity konnte am 17. Juni über 85 Millionen US-Dollar einnehmen und auch die folgenden Tage bleiben weiterhin bullish. Ark Invests ARKB sah immerhin 43 Millionen US-Dollar an Zuflüssen. Es scheint also so, als ob die Bitcoin-ETFs in den USA auch weiterhin ein preistreibender Faktor für die größte Kryptowährung am Markt bleiben.

Der Bitcoin (BTC) Kurs der vergangenen 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Tatsächlich scheint es derzeit so, als ob Bitcoin gerade bei institutionellen Anlegern immer beliebter wird: Alleine im Jahr 2025 wurden über 400.000 BTC-Token von Unternehmen, internationalen Regierungen und ETF-Emittenten erworben - das entspricht fast 2 Prozent des gesamten Bitcoin-Vorrats. Noch stärker als der IBIT ist nur noch MicroStrategy unter Michael Saylor in den BTC-Token investiert. Dies könnte langfristig zu einer noch stärkeren Verknappung am Markt führen, was wiederum den BTC-Preis merklich in die Höhe treiben wird.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.