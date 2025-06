Stuttgart (ots) -- 40 Jahre Denkmalstiftung Baden-Württemberg- LBBW langjähriger Förderer- 10.000 Euro-Spende für Erhalt und Pflege von KulturdenkmälernHistorische Bauwerke, Kunstdenkmäler, Kulturgüter - die Denkmalstiftung Baden-Württemberg setzt sich seit ihrer Gründung 1985 dafür ein Kulturdenkmäler im Land zu erhalten und zu pflegen. Dieses wertvolle Engagement würdigt die LBBW erneut mit einer Spende in Höhe von 10.000 Euro.Die Denkmalstiftung Baden-Württemberg feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Die LBBW gehört seit 35 Jahren zu ihren engagierten Unterstützern. "Historische Denkmäler sind wichtige Zeugen unserer Vergangenheit und prägen zugleich unsere Identität und Heimat. Deshalb ist ihr Erhalt eine gesellschaftliche Aufgabe, die wir als LBBW gerne fördern", sagt Stephan Schorn, Leiter Gesellschaftliches Engagement der LBBW. "Wir gratulieren der Denkmalstiftung Baden-Württemberg herzlich zum 40-jährigen Jubiläum und freuen uns, auch in Zukunft Teil dieses wichtigen Engagements zu sein."Über Spende kulturelles Erbe für kommende Generationen bewahrenMit ihrer langjährigen Förderung leistet die LBBW einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Die Denkmalstiftung - die in diesem Jubiläumsjahr ein besonderes Augenmerk auf ihre bisherige Erfolgsgeschichte und zukünftige Projekte legt - zeigt, wie Ehrenamt und Förderpartnerschaften gemeinsam nachhaltige Lösungen für den Denkmalschutz schaffen können.Denkmäler als lebendige Ort der Begegnung erhalten"Wir danken der LBBW für ihre kontinuierliche Unterstützung. Sie trägt maßgeblich dazu bei, dass wir Denkmäler als lebendige Orte der Begegnung und Geschichte erhalten können", erklärt Roland Bürkle, Bürgermeister a.D. und Vorsitzender der Denkmalstiftung Baden-Württemberg.Pressekontakt:Sabine WehingerPressereferentinLBBWAm Hauptbahnhof 270173 Stuttgart0711 / 127-76273presse@lbbw.deOriginal-Content von: Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7403/6062724