Linz (www.anleihencheck.de) - Die stetigen Zinssenkungen in der Eurozone und das Halten des Zinsniveaus in den USA hatten auch erhebliche Auswirkungen auf Devisentermingeschäfte, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Terminpunkte für EUR/USD seien in den letzten zwölf Monaten stark gestiegen. Für USD-Käufer mit Interesse an den Devisentermingeschäften sei dies eine sehr gute Nachricht. Beispielsweise für ein Devisentermingeschäft, welches sechs Monate Laufzeit habe, würden ca. 140 Terminpunkte eingerechnet. Im September sei dieser Wert halb so hoch gewesen. Im mehrjährigen Vergleich sei diese Differenz noch größer. Solange in den USA die wirtschaftliche Volatilität so hoch bleibe, sei die Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen gering. (25.06.2025/alc/a/a) ...

