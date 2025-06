TEL AVIV (dpa-AFX) - Ein hochrangiger Vertreter der israelischen Regierung von Benjamin Netanjahu hat ungewöhnlich deutliche Kritik am Verlauf des Gaza-Kriegs geübt. Der Vorsitzende einer der ultraorthodoxen Parteien in der Regierungskoalition, Mosche Gafni, sagte in einer Ausschusssitzung des Parlaments in Jerusalem: "Ich verstehe bis heute nicht, wofür wir dort kämpfen. Ich verstehe nicht, für welchen Zweck." Gafni ist Chef der Partei Degel Hatora (auf Deutsch: Banner der Tora) des Bündnisses Vereinigtes Tora-Judentum.

Gafni äußerte sich zu Beginn der Sitzung zu der Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran und bedankte sich bei US-Präsident Donald Trump für dessen Vermittlungen. Der Politiker kam anschließend auf die sieben israelischen Soldaten zu sprechen, die am Dienstag im Gazastreifen ums Leben gekommen waren. "Was sollen wir dort tun, wenn die ganze Zeit Soldaten getötet werden? Ich verstehe das nicht, wir bräuchten hier einen Trump, der sagt: 'Wir bringen die Geiseln zurück, beenden diese ganzen Dinge und kehren zur Normalität zurück'."

Auslöser des Gaza-Kriegs war der Überfall der Hamas und anderer islamistischer Extremisten auf Israel am 7. Oktober 2023. Dabei waren etwa 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden. Seither kämpft Israels Militär gegen die Hamas. Der Gaza-Krieg hat dort verheerende Zerstörungen verursacht, nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde sind bisher etwa 56.000 Menschen getötet worden. Mehr als 800 israelische Soldaten kamen bei den Kämpfen ums Leben./rme/DP/stw