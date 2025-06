Hamburg (ots) -Erfolgreiche Kommunikation beginnt mit starken Botschaften. In diesem Workshop entwickeln Sie strategisch fundierte Botschaften, um Ihre Zielgruppen wirkungsvoll zu erreichen. Sie lernen, wie Sie effektives Messaging als zentrales Element Ihrer Unternehmenskommunikation einsetzen - konsistent, überzeugend und relevant. So schärfen Sie die Positionierung Ihres Unternehmens und stärken dessen Auftritt nach innen und außen.Strategische Botschaften entwickeln und gezielt einsetzenIn diesem eintägigen Workshop mit der Trainerin Kathrin Behrens lernen die Teilnehmenden, wie sie strategisch ausgearbeitete Botschaften entwickeln, die als Fundament für alle Kommunikationsmaßnahmen dienen. Der Workshop vermittelt zunächst die Bedeutung von klaren Kernbotschaften und führt in die Message-House-Methode ein - ein bewährtes Tool, das zentrale Botschaften in einem strukturierten "Haus" bündelt und kanalübergreifend anwendbar macht. Anschließend erarbeiten die Teilnehmenden ihr eigenes Message House und lernen so, ihre Botschaften prägnant und zielgruppengerecht zu formulieren. Darüber hinaus werden Kommunikationsziele definiert, Zielgruppen analysiert und die Botschaften passgenau für unterschiedliche Kanäle wie Social Media, Medienarbeit oder die interne Kommunikation aufbereitet.Ein weiterer Schwerpunkt liegt darauf, die Konsistenz und Wirkung der Botschaften sicherzustellen, um das Vertrauen von Stakeholdern zu gewinnen und die Markenidentität zu stärken. Praxisnah entwickeln Sie eigene Kernbotschaften, die Ihre Marke unverwechselbar machen und im Gedächtnis der Stakeholder nachhaltig verankert bleiben. Der Workshop schließt mit praktischen Tipps zur Erfolgsmessung und zur kontinuierlichen Optimierung der Kommunikationsstrategie, sodass die Teilnehmenden mit einem klaren Aktionsplan für ihre Unternehmenskommunikation in den Alltag zurückkehren.Programm:- Bedeutung strategischer Botschaften: Warum sind klare, konsistente Botschaften entscheidend für Ihr Unternehmen? Unterschied zwischen Produkt- und Unternehmens-Botschaften sowie zwischen Botschaften, Claims und Slogans- Kommunikationsstrategie und -ziele: Wie werden Botschaften in eine übergeordnete Kommunikationsstrategie eingebettet?- Zielgruppenanalyse: Wer soll erreicht werden und warum? Wann erreichen Botschaften die festgelegten Zielgruppen - wann eher nicht?- Botschaften effektiv entwickeln: Einsatz des "Botschaften-Hauses" für eine strukturierte und einheitliche Kommunikation. Ebenen des Message House: Dachbotschaft, Kernbotschaften, Belege, Detailinformationen.- Umsetzung und Konsistenz: Übertragung der Botschaften auf verschiedene Kanäle und Formate.- Messung von Kommunikationszielen (z.B. Medienresonanz, Markenbekanntheit, Imageverbesserung)Sie haben die Möglichkeit, Ihre individuellen Gegebenheiten und besondere Fragestellungen vorab mit der Referentin zu teilen, so dass Kathrin Behrens sich gezielt auf Ihre spezifischen Anforderungen einstellen kann. Selbstverständlich gibt es während der Schulung ausreichend Raum für Ihre Fragen.Der Workshop richtet sich an Kommunikations- und PR-Verantwortliche, Führungskräfte und Mitarbeitende in Unternehmen, die ihre Botschaften strategisch schärfen und zielgerichtet vermitteln möchten. Besonders interessant ist der Workshop auch für Mitarbeitende in Agenturen, die die Methode in der Zusammenarbeit mit ihren Kunden anwenden möchten.Ihre Referentin:Kathrin Behrens (https://www.kb2.de/) ist Kommunikationsexpertin, Trainerin und Coach mit über 25 Jahren Erfahrung in der Kommunikationsbranche. Sie hat in einer führenden PR-Agentur gearbeitet, war Leiterin der Unternehmenskommunikation beim größten deutschen Wirtschaftsverlag und berät heute Unternehmen unterschiedlichster Branchen zu Kommunikationsstrategie, Positionierung, Media Relations und Content-Marketing. Als Inhaberin von KB2 Kommunikation und Partnerin bei elfvorzwölf hat sie mehr als 100 Kunden betreut und Erfahrungen gemacht, die sie mit ihren Teilnehmenden teilt. Ihr Ansatz verbindet strategische Weitsicht, praxisnahe Lösungen und inspirierende Impulse - immer mit dem Ziel, Kommunikation wirksam, authentisch und zukunftsfähig zu gestalten.Eckdaten:- Dauer: je nach inhaltlichen Anforderungen 6 bis 8 Stunden inkl. Pausen- Empfohlen für eine Gruppengröße von 4 bis 10 Teilnehmenden- Kosten für Vorbereitung und Durchführung: abhängig von vereinbarter Dauer, Besonderheiten und individuellem Anpassungsbedarf. Auf Anfrage erstellen wir für Sie gerne ein Angebot.- Termin: nach AbspracheDurchführung: in Ihrem Unternehmen, in externen Locations oder nach Absprache in unseren Räumen. Auch als Online-Format auf Zoom möglich.