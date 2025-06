Verhaltene Stimmung nach starker Vortagesrallye

Nach der starken Performance am Vortag zeigt sich der DAX am Mittwochvormittag leicht schwächer. Gewinnmitnahmen prägen das Bild, während sich die Anleger vor neuen Impulsen zurückhalten. Auch die US-Indizes präsentieren sich vorbörslich unentschlossen - die Futures auf S&P 500, Nasdaq und Dow Jones schwanken um ihre Vortagesschlusskurse.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

DHL Group

Die Aktie des Logistikriesen steht heute unter Druck. Auslöser ist die Entwicklung beim US-Konkurrenten FedEx, der überraschend auf einen Gewinnausblick für das kommende Geschäftsjahr verzichtet hat. Laut Berichten ist dies das erste Mal seit über einem Jahrzehnt, dass FedEx keine Prognose abgibt - ein Schritt, der in der gesamten Branche für Verunsicherung sorgt. In der Folge zeigt sich auch die DHL-Aktie vorbörslich schwächer.

Evotec SE

Positiver fällt die Entwicklung bei Evotec aus. Das Biotech-Unternehmen gab bekannt, dem NURTuRE-AKI-Konsortium beizutreten, das sich auf die Erforschung von akutem Nierenversagen konzentriert. Ziel ist die Erhebung einer umfassenden Patienten-Kohorte, insbesondere bei Erwachsenen und Kindern nach Herzoperationen sowie bei Patienten mit Übergang zur chronischen Nierenerkrankung. Die Partnerschaft ermöglicht Evotec den Zugang zu molekularen und klinischen Daten - ein wichtiger Schritt zur Identifizierung neuer therapeutischer Zielstrukturen und Biomarker.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Dow Jones Bear HD42W9 30,34 46606,056934 Punkte 5,9 Open End DAX® Bull UG5FWU 8,26 22810,902271 Punkte 28,72 Open End DAX® Bull UG5FW8 10,25 22609,392533 Punkte 23,1 Open End ASML Holding N.V. Bull HR3MKF 30,15 406,739061 EUR 2,54 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG3AUW 5,56 23065,775041 Punkte 41,36 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.06.2025; 11:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag PROSUS N.V. Call UG2RB1 0,14 60,00 EUR 8,16 17.12.2025 Renk Group AG Call UG78VH 1,30 72,00 EUR 2,94 17.12.2025 Banco Santander S.A. Call UG35D3 0,21 8,00 EUR 8,44 17.12.2025 Lockheed Martin Corp. Call HD6T0P 0 500,00 USD 6,54 17.06.2026 DAX® Call UG6LWN 0,87 25100,00 Punkte 36,7 15.08.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.06.2025; 11:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit NVIDIA Corp. Long HD58PG 1,98 118,352335 USD 5 Open End Tesla Inc. Long UG1DQD 3,19 170,2926 USD 2 Open End Vertiv Holdings Co. Long UG3JDK 7,56 97,881067 USD 5 Open End DAX® Long UG6LYU 1,64 22699,101068 Punkte 25 Open End MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 1,70 251,423104 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.06.2025; 11:45 Uhr;

