DJ MARKT USA/Erholungsrally an Wall Street dürfte auslaufen

Nach der zweitägigen Erholungsrally scheint die Luft an der Wall Street am Mittwoch raus zu sein. Immerhin hat der Nasdaq-100 auf Schlusskursbasis Rekordniveau erreicht. Der Aktienterminmarkt deutet nun einen weitgehend unveränderten Handelsbeginn am Kassamarkt an. Zwar setzt der Markt weiter auf ein Ende des Nahostkrieges, doch wird die Zuversicht zumindest etwas gedämpft durch einen Bericht aus Kreisen des Pentagons. Dieser legt nahe, dass die Militärschläge der USA und Israels das iranische Atomprogramm nur um wenige Monate zurückgeworfen haben. Damit stelle sich die Frage nach möglichen weiteren Militäroperationen, heißt es. Zudem hat US-Präsident Donald Trump den Kontrahenten Israel und Iran am Vortag den Bruch des Waffenstillstandes vorgeworfen. Diese Verunsicherung lässt Anleger vorsichtig agieren, dazu passen auch wieder zulegende Erdölpreise.

Die Aussicht auf baldige Zinssenkungen in den USA hatte am Vortag noch gestützt, dürfte aber zur Wochenmitte kaum noch bewegen. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses die abwartende Haltung der Fed zwar einerseits bekräftigt, gänzlich ausschließen wollte er Zinssenkungen schon im Juli aber auch nicht. Zur Wochenmitte wird Powell nun vom Bankenausschuss des US-Senats angehört. "Der Hauptgrund dafür, dass der Markt so stark gestiegen ist, waren die niedrigeren Ölpreise, die die Aussicht auf Zinssenkungen in diesem Jahr aufrechterhalten", sagt Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank.

FedEx verschreckt mit einem schwachen Gewinnausblick die Anleger. Die Aktie verliert vorbörslich 5,6 Prozent.

June 25, 2025 06:29 ET (10:29 GMT)

