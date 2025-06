Original-Research: Netfonds AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Netfonds AG Unternehmen: Netfonds AG ISIN: DE000A1MME74 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 25.06.2025 Kursziel: 67,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann

Netfonds mit starkem Auftaktquartal und Asset-Rekord



Netfonds hat jüngst starke Q1-Zahlen berichtet, die leicht über unseren Erwartungen lagen. Gleichzeitig wurde die FY-Prognose konkretisiert, die ein Netto-Umsatzwachstum von 13% bis 17% yoy bei einem EBITDA-Anstieg von 48% bis 67% yoy vorsieht.



Zweistelliges Umsatzwachstum und positive Produktmixveränderung setzen sich fort: Die Brutto-Erlöse legten in Q1 überwiegend organisch um 15,2% yoy auf 64,5 Mio. EUR zu. Auf Ebene des Netto-Umsatzes, der u.E. eine höhere Aussagekraft als die Bruttoerlöse aufweist, da er bereits um unmittelbar an Vertriebspartner weitergeleitete Vergütungen vermindert ist, belief sich das Plus auf 27% yoy (12,0 Mio. EUR ggü. 9,5 Mio. EUR im Vj.). Der Anstieg ist ca. 75% organischen Ursprungs und u.a. vom Asset-Wachstum getrieben. Diese erreichten Ende Q1 28,5 Mrd. EUR (+13,5% yoy; +3,5% ytd) und im Mai einen neuen Höchstwert von 29,3 Mrd. EUR. Das überproportionale Wachstum des Netto-Umsatzes ist u.a. auf positive Produktmixveränderungen (darunter Ausbau der hochmargigen Assets under Management) und die hohen Margen der akquirierten Targets zurückzuführen. Im FY erwarten wir Netto-Erlöse von 52,2 Mio. EUR, sodass NF4 in Q1 bereits 23% unserer FY-Prognose eingefahren hat. Dabei erwarten wir die typische Saisonalität, die zu schwächeren Sommerquartalen und einem sehr starken Q4 führt.



Skalierung der Plattform führt zu EBITDA-Verdreifachung: Wie erwartet konnte Netfonds in Q1 einen deutlichen Sprung im EBITDA erzielen, das von 0,9 Mio. EUR auf 2,8 Mio. EUR kletterte. Die hohe Skalierbarkeit der Plattform zeigt sich u.a. darin, dass das EBITDA bei einem Mehrumsatz von 2,5 Mio. EUR um 1,9 Mio. EUR anstieg. Im Gesamtjahr erwartet der Vorstand eine überproportionale Steigerung des EBITDA auf 12,0 bis 13,5 Mio. EUR. Wir prognostizieren im FY unverändert ein EBITDA von 12,8 Mio. EUR, wovon NF4 bereits 22% in Q1 erzielt hat. Im Jahresverlauf strebt Netfonds laut Vorstand weitere Übernahmen von Fondsinitiatoren an und verfügt aktuell über rd. 10 Mio. EUR, die für M&A-Zwecke zur Verfügung stehen. Wir gehen davon aus, dass Netfonds etwa zum 5-fachen EBITDA und ca. 7-fachen Gewinn vor möglichen Synergien zukaufen kann, sodass mit der vorhandenen Firepower ein zusätzliches EBITDA von ca. 2 Mio. EUR (vor Synergien) erworben werden kann.



Seitwärtsbewegung des Aktienkurses trotz deutlichem Ergebnisanstieg eröffnet attraktive Einstiegsmöglichkeit: Mit einem EV von 116 Mio. EUR und einem erwarteten EBITDA von 12,8 Mio. EUR in 2025 notiert die Netfonds-Aktie zu einem EV/EBITDA von 9,1, was wir angesichts des hohen organischen Wachstumspotenzials, der Skalierbarkeit und der wertschaffenden M&A-Opportunitäten mit vielen potenziellen Targets als ein attraktives Niveau erachten.



Fazit: Netfonds ist mit einem starken Q1 in das Jahr gestartet und dürfte das Ergebnis angesichts der Rekordwerte bei den Assets und dem Shift zu höhermargigen Produkten erneut deutlich steigern. Wir bestätigen Rating und Kursziel von 67,00 EUR.







