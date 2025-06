Den Haag/Bonn (ots) -Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sagte im Interview mit dem Fernsehsender phoenix am Rande des NATO-Gipfels in Den Haag, sie sei der Überzeugung, dass im Falle eines Angriffs Russlands auf Osteuropa, die NATO einschreiten würde. Auf die Frage, ob Trump dies unterstützen würde, betonte sie, dass nicht die Präsidenten Vertragspartei im Nordatlantikbündnis seien, sondern die Staaten. Man habe den Artikel 5, und dieser sei bislang nur einmal ausgelöst worden - von den USA. Auch ihr Heimatland Estland habe damals unterstützt und pro Kopf mehr Opfer zu beklagen gehabt, als die USA, betonte Kallas.Die erhöhten Verteidigungsausgaben der NATO-Mitgliedsländer von fünf Prozent des jeweiligen BIP bewertet sie als positiv. Schon in seiner ersten Amtszeit habe Trump eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben gefordert. Die europäischen Partner kämen dem nun nach, vor allem wegen der militärischen Bedrohung durch Russland. Wenn es um Investitionen in die Verteidigung gehe, sei es nun wichtig, dass es einen Fahrplan gäbe aber die Staaten ihren Verpflichtungen auch tatsächlich nachkämen. "Je stärker Europa, desto stärker auch die NATO", sagte Kallas.Bezüglich des Iran müsse nun eine diplomatische Lösung gefunden werden. Zusätzlich zum Atomprogramm, unterstütze Iran Russland und dies bedrohe wiederum auch Europa. Die USA seien ein großes Land und müssten mit am Verhandlungstisch sitzen.Das gesamte Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/oIMPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6062872