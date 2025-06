Hamburg (ots) -- Neuer Logistik-Hub stärkt Versorgungssicherheit und Effizienz- Strategische Zusammenarbeit und Zukunftsvisionen für die Gesundheitsversorgung bei AsklepiosDie Asklepios Kliniken Gruppe eröffnet in Frankfurt am Main einen weiteren hochmodernen Logistik-Hub. Ab dem dritten Quartal 2025 wird dieser zentrale Standort in Frankfurt-Fechenheim eine Schlüsselrolle bei der Versorgung der Asklepios Kliniken und Einrichtungen in der Region Mitte sowie temporär in der Region Süd übernehmen. Mit einer Fläche von rund 6.000 Quadratmetern bietet das neue Logistikzentrum die Kapazität für eine innovative Lager-, Kommissionier- und Verteilzentrale, die die Versorgungssicherheit und Effizienz innerhalb der Asklepios Gruppe (Asklepios, Rhön, Mediclin) weiter stärken wird. Das neue Logistikzentrum wird von der Asklepios Großhandelsgesellschaft mbH in einer bestehenden Immobilie mit hochmoderner Automatisierungstechnik und Robotik ausgestattet und wird künftig in der Lage sein, rund 3.000 unterschiedliche Produkte (u. a. Spritzen, Kanülen, Verbandsmaterial, aber auch für den Büro- und Wirtschaftsbedarf) zu lagern und zu kommissionieren."Der neue Logistik-Hub ist ein bedeutender Schritt in der Weiterentwicklung der Einkaufs- und Versorgungsstrukturen der Asklepios Gruppe", sagt Joachim Gemmel, CEO der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, zu der auch die RHÖN-KLINIKUM AG und die MEDICLIN AG zählen. Das 2022 eröffnete Asklepios Zentrallager in Bad Oldesloe (https://www.asklepios.com/presse/presse-mitteilungen/konzernmeldungen/2022010/2022-10-21-Asklepios-Zentrallager-in-Bad-Oldesloe-eroeffnet~ref=cdfc70cd-6232-45b6-ab2e-965a0bd275a5~) wird künftig den Frankfurt-Hub mit Palettenware versorgen und somit die Versorgung der Einrichtungen in Mitte und Süd des Konzerns sicherstellen. "Durch die Übernahme aller Einkaufs- und Logistikdienstleistungen rund um die Materialwirtschaft durch die Asklepios Großhandelsgesellschaft können wir Prozesse weiter optimieren, Synergien nutzen und die Versorgungssicherheit unserer Kliniken nachhaltig verbessern", so Gemmel."Mit einem weiteren Logistik-Hub werden wir in der Versorgung unserer Kliniken und anderer Partner, die von uns beliefert werden, noch effizienter. Im Vordergrund steht für uns dabei auch, unsere Stärke in der Materialbeschaffung und Logistik anderen Teilkonzernen der Asklepios Gruppe zur Verfügung zu stellen und so die integrale Zusammenarbeit innerhalb der Asklepios Gruppe weiter zu stärken", sagt Janis Gadanac, Geschäftsführer der Asklepios Großhandelsgesellschaft mbH. So ist etwa eine künftige Versorgung des Universitätsklinikums Gießen und Marburg (UKGM), der Zentralklinik in Bad Berka sowie des Campus in Bad Neustadt an der Saale aus dem neuen Hub in Frankfurt am Main geplant. Neben den Kliniken und Einrichtungen der Asklepios Gruppe können auch externe Einrichtungen über die Einkaufs- und Logistikstrukturen der Asklepios Großhandelsgesellschaft versorgt werden.Die offizielle Eröffnung des neuen Logistik-Hubs in Frankfurt-Fechenheim ist für Oktober 2025 geplant. Bereits mit dem Zentrallager in Bad Oldesloe hat Asklepios durch den Einsatz modernster Technologien vor knapp drei Jahren Maßstäbe in der Gesundheitsversorgung gesetzt. Dieses moderne Zentrallager gilt als eines der fortschrittlichsten in Deutschland. Mit hochautomatisierten Lager- und Kommissioniersystemen sowie innovativen IT-Lösungen sorgt das Bad Oldesloer Logistikzentrum für eine effiziente und zuverlässige Versorgung der angeschlossenen Kliniken. Es ermöglicht eine schnelle und präzise Materialbereitstellung, minimiert Lagerzeiten und trägt maßgeblich dazu bei, die Versorgungssicherheit innerhalb der Asklepios Gruppe auf höchstem Niveau zu halten.Pressekontakt:Kontakt für Rückfragen:https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaAKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingRübenkamp 22622307 HamburgTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comwww.asklepios.com/konzern/gesundheitsmagazinwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenwww.instagram.com/asklepiosklinikenwww.linkedin.com/company/asklepios/Anmeldung zum Asklepios Newsletter:https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/Pflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65048/6062909