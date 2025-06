Saguenay, Quebec - 25. Juni 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. ("First Phosphate" oder das "Unternehmen") (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass im Zuge der Bohrungen im Phosphatprojekt Bégin-Lamarche in der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean (Quebec, Kanada) eine 5.000 Kilogramm umfassende Massenprobe entnommen wurde.

Der Zweck der Massenprobenahme ist die Durchführung erweiterter metallurgischer Untersuchungen zur Optimierung des Verfahrens der Gewinnung von Apatit (Phosphat), Magnetit (Eisen) und Ilmenit (Titan).

Diese Arbeiten folgen im Anschluss an die ersten Metallurgietests, die im Juni 2023 erfolgreich absolviert wurden und positive Ausbeuteergebnisse für die Zielmineralien erbrachten. Die damaligen Tests haben die technische Machbarkeit der Erzverarbeitung im kleineren Maßstab bestätigt und die Grundlage für den Übergang zur nächsten halbindustriellen Phase geschaffen. Einzelheiten zur früheren Pilotanlage im Kleinformat finden Sie unter https://firstphosphate.com/pilotplant.

Das Unternehmen hat nun die Absicht, sein Pilotverfahren auszubauen, um die Leistung des Fließschemas in einer halbindustriellen Umgebung zu validieren, die Prozessparameter zu optimieren und technische Daten für zukünftige Studien zur Wirtschaftlichkeit und Machbarkeit zu generieren.

2.000 Kilogramm des aktuellen Probenmaterials aus dem Projekt Begin-Lamarche stammen aus der Northern Zone, 2.000 Kilogramm aus der Mountain Zone und 1.000 Kilogramm aus der Southern Zone. Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment, "PEA") für das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche hat ergeben, dass mit dem Phosphatabbau in den ersten 10 Jahren der Produktion in den höhergradigen Zonen, der Northern Zone und der Mountain Zone, zu beginnen ist.

"Der Erfolg der Pilotversuche im Jahr 2023 hat bestätigt, dass in unserem Projekt ein effizienter Abbau der für die Energiewende essentiellen, kritischen Mineralien möglich ist. Der Übergang zum halbindustriellen Maßstab ist ein entscheidender Schritt in der Entwicklung eines soliden industriellen Verfahrens", erklärt John Passalacqua, CEO von First Phosphate.

Die metallurgischen Untersuchungen werden unter der Aufsicht der Firma SGS Canada Inc. in deren Einrichtung in Québec City (Kanada) in Übereinstimmung mit der Vorschrift "National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects" durchgeführt. Ein aktualisierter Fachbericht wird veröffentlicht, sobald die Tests in der Pilotanlage abgeschlossen sind.

Abraumabtragungen und Schlitzprobenentnahmen

Darüber hinaus hat First Phosphate zweimal Abraumabtragungen in der Northern Zone und der Southern Zone vorgenommen. Hier war das Ziel, bessere Einblicke in die Geologie und Lage der Mineralisierungszone zu gewinnen sowie die Auswertungen der früheren Bohrkampagnen zu überprüfen. Auf den freigelegten Flächen wurden Kartierungen und Schlitzprobenahmen durchgeführt. Die Abtragungen in der Northern Zone legten ultramafisches Gestein mit Anteilen von Oxid- und Apatiterz frei. Der Gehalt an Apatit (Phosphatmineral) betrug durchschnittlich 20 % und stieg stellenweise auf bis zu 45 %. Bei den Abtragungen in der Southern Zone wurde eine Troktolithanhäufung mit 10-15 % Apatit und oxid- bzw. apatitführendes ultramafisches Gestein mit 25 % Apatit angetroffen. Die Beobachtungen an der Oberfläche haben das Geomodell, das anhand der früheren Bohrkampagnen erstellt wurde, bestätigt.

Standortbegehung im Bereich der Abraumabtragungen und Schlitzprobenentnahmen

(Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche, Saguenay-Lac-St-Jean, Quebec, Kanada)

First Phosphate wird in diesem Jahr zusammen mit interessierten Anlegern und Partnern eine Reihe von Standortbegehungen auf dem Gelände des Projekts Bégin-Lamarche durchführen. Bei Interesse an einer Teilnahme kontaktieren Sie uns bitte über unsere Website.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen für First Phosphate in dieser Pressemitteilung wurden von Gilles Laverdière, P.Geo. geprüft und genehmigt. Herr Laverdière ist Chief Geologist von First Phosphate und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure of Mineral Projects ("NI 43-101").

Beauftragung zur Anlegerkommunikation

Das Unternehmen hat die Firma Connect 4 Marketing Ltd. ("Connect4") mit der Erbringung von Leistungen in den Bereichen digitales Marketing und Kommunikation beauftragt. Die entsprechenden Leistungen umfassen eine kontinuierliche Beratung im Bereich Social Media mit Bezug auf Engagement und Enhancement, Sentiment-Analyse und Reporting, Social-Engagement-Reporting sowie die Verbreitung von Unternehmensvideos. Der Vertrag mit der Firma Connect4 läuft über sechs Monate und beginnt am 1. Juli 2025. Die Firma Connect4 hat ihren Sitz in Brossard (Quebec, Kanada) und ist unter der Telefonnummer (514) 970-1316 erreichbar. Für die Leistungserbringung gebührt ein Barhonorar in Höhe von 12.330,00 $.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, hochreines Phosphat für die LFP-Batterieindustrie zu produzieren. Der vertikal integrierte Ansatz des Unternehmens sieht die Einbindung des nachhaltigen Phosphatabbaus in Quebec in die nordamerikanischen Batterielieferketten vor und zielt insbesondere auf die Bereiche Energiespeicherung, Rechenzentren, Robotik, Mobilität und Verteidigung ab. Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean, enthält eine der seltenen magmatischen Phosphatressourcen Nordamerikas, die hochreines Phosphat mit minimalen Verunreinigungen liefert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Bennett Kurtz

Chief Financial Officer

mailto:bennett@firstphosphate.com

Tel: +1 (416) 200-0657

Investor Relations: investor@firstphosphate.com

Media Relations: mailto:media@firstphosphate.com

Webseite: http://www.FirstPhosphate.com

Folgen Sie First Phosphate:

X: https://x.com/FirstPhosphate

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/first-phosphate

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. In einigen Fällen, aber nicht unbedingt in allen, können zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "zielt ab", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "eine Gelegenheit besteht", "ist positioniert", "schätzt" identifiziert werden, "beabsichtigt", "geht davon aus", "erwartet" oder "geht nicht davon aus" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "werden" oder "werden ergriffen", "eintreten" oder "erreicht werden" und andere ähnliche Ausdrücke. Darüber hinaus sind Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu gehören unter anderem: die geplanten Explorations- und Produktionsaktivitäten des Unternehmens; die Konzessionsgebiete und die Zusammensetzung des gewonnenen Phosphats; die Pläne des Unternehmens zur vertikalen Integration in die nordamerikanischen Batterielieferketten; die Fähigkeit des Unternehmens, das Verfahren zur Gewinnung von Apatit (Phosphat), Magnetit (Eisen) und Ilmenit (Titan) zu verfeinern; die Absichten des Unternehmens, seinen Pilotprozess zu skalieren und die Leistung des Fließschemas in einem halbindustriellen Umfeld zu validieren, die Prozessparameter zu optimieren und technische Daten zur Unterstützung zukünftiger Wirtschafts- und Machbarkeitsstudien zu generieren; und die vom Unternehmen vorgeschlagene Entwicklung eines robusten industriellen Prozesses.

Diese Aussagen und andere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen und vernünftig hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Sie beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf die verschiedenen Annahmen, die hierin und in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens dargelegt sind, einschließlich des Kurzprospekts vom 5. Juni 2024, sowie: dass es keine wesentlichen Störungen gibt, die die Aktivitäten des Unternehmens beeinträchtigen, oder dass es nicht möglich ist, auf die erforderlichen Projektinputs zuzugreifen; dass die Genehmigungen und die Erschließung des Projekts den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; dass die aktuellen Mineralressourcenschätzungen des Unternehmens und die Ergebnisse der metallurgischen Tests korrekt sind; bestimmte Preisannahmen für P2O5 und Fe2O3; dass die Inflation und die Preise für die Projektinputs in etwa den erwarteten Niveaus entsprechen; dass die Beziehungen des Unternehmens zu First Nations und anderen indigenen Parteien; dass die Beziehungen des Unternehmens zu anderen Drittpartnern und Lieferanten den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; und dass die Beziehung zur Regierung und deren Maßnahmen den Erwartungen des Unternehmens entsprechen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Es kann nicht garantiert werden, dass eine Chance erfolgreich ist, wirtschaftlich tragfähig ist, rechtzeitig oder im Rahmen des Budgets abgeschlossen wird oder dem Unternehmen nennenswerte Einnahmen, Einsparungen bzw. Gewinne einbringt. Darüber hinaus werden dem Unternehmen bei der Verfolgung einer bestimmten Chance Kosten entstehen, die erheblich sein können. Diese Faktoren und Annahmen stellen keine vollständige Auflistung der Faktoren und Annahmen dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und sollten, obwohl sie sorgfältig geprüft werden sollten, in Verbindung mit den Risikofaktoren betrachtet werden, die in den anderen Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen und amerikanischen Wertpapierbehörden eingereicht wurden, einschließlich und ohne Einschränkung des Abschnitts "Risk Factors" der Lagebericht (Management Discussion & Analysis) des Unternehmens vom 29. Januar 2025 und des Jahresberichts auf Formblatt 20-F vom 8. Juli 2024, die auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen oder Angaben angegebenen unterscheiden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80117Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80117&tr=1



