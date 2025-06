Berlin (ots) -Camunda (https://camunda.com/de/), das führende Unternehmen in der Prozessorchestrierung und -automatisierung, zeigt, wie Unternehmen mit agentenbasierter Orchestrierung KI skalierbar in ihre Abläufe integrieren - ohne dabei Transparenz, Compliance oder Kontrolle zu verlieren."Camunda liefert heute bereits messbaren Mehrwert durch KI", sagt Gülefsan Yildirim Basaran, IT-Leiterin bei Halkbank Türkiye. "Das Unternehmen löst komplexe Probleme, orchestriert Prozesse über Legacy-Systeme und moderne KI-Tools hinweg. All das passiert skalierbar, transparent und regelkonform."Auf der CamundaCon 2025 Amsterdam präsentierten zahlreiche Kunden, wie sie Camunda erfolgreich für ihre KI-Initiativen einsetzen. Halkbank (https://www.halkbank.com.tr/en.html) etwa beschleunigt mit Camunda und KI ihren Geldtransferprozess. Kunden senden ihre Aufträge in beliebigen Formaten, zum Beispiel als eingescannte Briefe. OCR und ein lokales KI-Modell extrahieren die Transaktionsdaten, die Mitarbeitende anschließend prüfen. Camunda orchestriert den gesamten Workflow und setzt innerhalb definierter Leitplanken KI dynamisch ein. Das verkürzt die Bearbeitungszeit pro Auftrag von 54 auf 9 Sekunden und halbiert die Fehlerquote. Zudem werden nun 63 Prozent ohne manuelles Eingreifen abgeschlossen.Auch zahlreiche Partner von Camunda stellten agentenbasierte KI-Lösungen vor, die sie auf Basis der Plattform entwickelt haben:- Agentic Trade Exception Management (verfügbar auf dem Camunda Marketplace (https://marketplace.camunda.com/en-US/apps/519051/agentic-trade-exception-management)) EY (https://www.ey.com/de_de) unterstützt internationale Finanzdienstleister dabei, ihre vorhandenen KI-Modelle und internen LLMs sinnvoll einzusetzen. Denn oft fehlt diesen Unternehmen die nötige Orchestrierungsebene, um daraus echte Geschäftsergebnisse zu erzielen. Camunda ermöglicht es ihnen, ihre bevorzugten KI-Modelle anzubinden - unabhängig davon, ob diese in der Cloud oder intern über EY Labs gehostet werden - und deterministische Leitplanken anzuwenden, um sicherzustellen, dass KI nur in geeigneten Fällen ausgelöst wird. Dadurch können Kunden vermeiden, KI vollständig neu aufzubauen, und sich stattdessen auf Governance, Transparenz und skalierbare Implementierung konzentrieren - Bereiche, in denen Camundas Orchestrierung unmittelbaren und messbaren Mehrwert schafft. In einem Kapitalmarktprojekt reduzierte EY den manuellen Aufwand um 86 Prozent, eliminierte 98 Prozent der T+1-Verzögerungen und steigerte die Anzahl der bearbeiteten Fälle pro Analysten von 6 bis 10 auf 41 bis 64 pro Tag - das entspricht einer Versiebenfachung.- Agentenbasierter unterstützter Qualitätsaudit-Prozess (verfügbar auf dem Camunda Marketplace (https://marketplace.camunda.com/en-US/apps/519046/agentic-ai-assisted-quality-audit-process)) Cognizant (https://www.cognizant.com/de/de) diskutierte die rechtlichen und regulatorischen Komplexitäten, die mit dem Einsatz von agentenbasierter KI auf dem europäischen Markt verbunden sind, wo GDPR und Arbeitsgesetze klare Grenzen für die Datennutzung und Automatisierung setzen. Das Unternehmen hat Workflows in Camunda entwickelt und gestaltet, die vorgeschriebene menschliche Prüfungen beinhalten. So kann KI Handlungen vorschlagen, die vor der Ausführung manuell freigegeben werden müssen. Damit profitieren Unternehmen von KI-gestützten Analysen und gewährleisten gleichzeitig die Einhaltung der Gesetzeslage. Funktionen wie Audit-Trails, Eskalationspfade und Prozess-Transparenz sind direkt im BPMN-Modell integriert, was Unternehmen dabei unterstützt, die volle Kontrolle über jede Agenteninteraktion nachzuweisen. Der Effekt: Die Dauer der Qualitätsprüfungen sank von 138, auf 7 bis 10 Minuten. Gleichzeitig stieg die Produktivität der Auditor:innen um 20 bis 30 Prozent - bei 30 bis 50 Prozent niedrigeren Kosten. Jeder Schritt lässt sich über eingebettete Prüfpfade und Eskalationspfade vollständig im BPMN-Modell nachvollziehen.- Kundenservice-Agent (verfügbar auf dem Camunda Marketplace (https://marketplace.camunda.com/en-US/apps/519685/ai-customer-service-agent)) Incentro (https://www.incentro.com/en-NL) nutzt Camundas agentenbasierte Orchestrierung in Kundenservice-Workflows und ersetzt so einfache Auto-Antworten durch einen intelligenten Service-Agenten, der Kundenanfragen mithilfe eines LLM analysiert und in Echtzeit konkrete Antworten liefert. Der Agent greift auf das komplette FAQ und die gesamte Dokumentation des Unternehmens zu, um spezifische Antworten zu verfassen. Camunda strukturiert den Ablauf mit einem BPMN-Modell, wobei der Agent über ein Ad-hoc Subprocess den optimalen Antwortpfad auswählt. Bei der Implementierung der Lösung bei Payter (https://www.payter.com/) konnte Incentro die Bearbeitungszeit pro Anfrage von 24 auf 12 Minuten halbieren und die Durchlaufzeit um 58 Prozent senken - mit spürbaren Verbesserungen bei Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, ganz ohne zusätzliches Personal.- Compliance-Agent (verfügbar auf dem Camunda Marketplace (https://marketplace.camunda.com/en-US/apps/519670/compliance-monitoring-agent)) BP3 (https://www.bp-3.com/de/) setzt Camunda ein, um KI in komplexe Entscheidungsprozesse in regulierten Branchen wie Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Pharma, Gesundheitswesen oder Versorgungsunternehmen zu integrieren. Die Lösung kombiniert LLMs mit DMN (Decision Model and Notation), um Entscheidungen - "annehmen", "ablehnen" oder "weiterleiten" - zu treffen. Bei unklaren Fällen wird die Entscheidung an einen Menschen übertragen, wobei die KI mit diesem realen Feedback auch stetig dazu lernt."Viele reden über KI - aber den meisten fehlt ein konkreter Weg, sie sicher und wirksam im operativen Geschäft einzusetzen", sagt Daniel Meyer, CTO von Camunda. "Wir stellen Unternehmen eine Lösung zur Verfügung, mit der sie KI einsetzen können, ohne die Kontrolle zu verlieren. Niemand muss einer Blackbox vertrauen. Stattdessen wird KI dort eingesetzt, wo sie den größten Mehrwert bietet, und gemeinsam mit menschlichem Input und deterministischer Automatisierung orchestriert. Genau das macht agentenbasierte Orchestrierung so wirkungsvoll. Sie ist flexibel, beobachtbar und darauf ausgelegt zu skalieren."Die CamundaCon 2025 Amsterdam war mit über 1.000 Teilnehmenden das größte Camunda-Event aller Zeiten - mit Referierenden von Top-Marken wie Deutsche Börse AG, Hapag-Lloyd, HDI, ZDF Studios, T-Systems Österreich, sowie weiteren namhaften Unternehmen.Mehr erfahren:- Schauen Sie sich die Keynotes und Sessions der CamundaCon 2025 Amsterdam (https://www.camundacon.com/amsterdam/on-demand/) jederzeit on demand an- Starten Sie direkt mit Ihrer ersten Anwendung - mit Camundas Agentic Orchestration Accelerator Program (https://camunda.com/de/agentic-process-orchestration/)- Treffen Sie Camunda auf der nächsten CamundaCon in New York City (https://www.camundacon.com/newyork/tickets/) am 7. und 8. Oktober 2025 - vor Ort oder onlineÜber CamundaCamunda ermöglicht es Unternehmen, ihre Prozesse über Menschen, Systeme und Geräte hinweg zu orchestrieren und zu automatisieren. So lassen sich Komplexität bewältigen, Effizienz steigern und auch KI vollständig operationalisieren. Camundas führende Orchestrierungs- und Automatisierungsplattform wurde gleichermaßen für Fach- und IT-Abteilungen entwickelt. Sie führt jeden Prozess mit der nötigen Geschwindigkeit und Skalierbarkeit aus, um wettbewerbsfähig zu bleiben - und das ohne Kompromisse bei Sicherheit, Governance oder Innovation. Über 700 Unternehmen aller Branchen, darunter Atlassian, ING und Vodafone, vertrauen zur Orchestrierung, Automatisierung und Optimierung ihrer geschäftskritischen Prozesse auf Camunda, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen.Weitere Informationen finden Sie unter camunda.de.Pressekontakt:Hakob Aridzanjancamunda@piabo.netTel. +49 162 613 2940Original-Content von: Camunda, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108408/6062917