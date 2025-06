Silber nimmt Jahreshoch ins Visier!

Werbung

Der Silberpreis konnte auch in den vergangenen Wochen deutlich zulegen. Angesichts der weiterhin angespannten Lage im Nahen Osten dürfte Silber als Alternative zur klassischen Krisenwährung Gold weiter als "sicherer Hafen" in den Fokus der Investoren rücken. Auch technisch präsentiert sich Silber weiterhin in einer starken Verfassung. Nachdem zuletzt Rücksetzer im Bereich unterhalb der Marke von 36 USD mit Käufen beantwortet wurden, stehen die Zeichen bei Silber übergeordnet weiter auf Trendfortsetzung!

Die Lage: Nahostkonflikt und US-Dollarschwäche sorgen bei Silber weiter für Support!

Silber rückte zuletzt wie die klassische Krisenwährung Gold im Zuge des weiter eskalierenden Militärkonflikts zwischen Israel und dem Iran in den Fokus. Nach dem US-Luftangriff auf drei iranische Atomanlagen am vergangenen Wochenende konnte eine von vielen Marktbeobachtern befürchtete weitere Eskalation im Nahen Osten zunächst abgewendet werden. US-Präsident Donald Trump hatte das iranische Regime nach dem US-Militärschlag ultimativ zu Verhandlungen über eine Beilegung des Militärkonflikts mit Israel aufgefordert, wobei die iranische Führung auf Druck der USA schließlich eingelenkt hatte. Nachdem nun vereinbarten Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran scheint sich die Situation in der Krisenregion zumindest kurzfristig weiter zu entspannen. Dennoch bleibt die Lage nach Einschätzung vieler Marktbeobachter weiter fragil, zumal eine endgültige diplomatische Lösung im Konflikt zwischen Israel und dem Iran zumindest zum jetzigen Zeitpunkt eher unrealistisch erscheint. Daher dürfte Silber neben der klassischen Krisenwährung Gold angesichts der ohnehin angespannten geopolitischen Gemengelage (Stichwort Russland/Ukraine-Konflikt) weiterhin gefragt bleiben. Für Support sorgt auch die weiter anhaltende Talfahrt des US-Dollars. Da Silber wie andere Edel- und Industriemetalle in US-Dollar gehandelt wird, verbilligt sich der Kauf von Silber für Käufer außerhalb des US-Dollarraums, was die Silbernachfrage vor allem in Indien oder China weiter ankurbeln dürfte.

Die Perspektive: Konjunkturerholung sollte Silbernachfrage in China weiter befeuern!

Neben seinem Nimbus als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten sollte Silber vor allem von der zu erwartenden Erholung der Industrienachfrage profitieren. Da sich die Aussichten für die chinesische Binnenwirtschaft nicht zuletzt dank einer möglichen Verhandlungslösung im Zollstreit mit China weiter aufhellen, dürften auch die Silberimporte im Reich der Mitte wieder deutlich anziehen. Denn Silber spielt nicht nur in vielen Industriezweigen wie Elektronik, der Chipherstellung und in der Automobilbranche aufgrund seiner einzigartigen elektronischen Leitfähigkeit eine Schlüsselrolle, sondern ist auch im Zuge der Energiewende gerade in der Solarindustrie sowie im Bereich E-Mobility gefragt. Silber spielt vor allem bei der Herstellung von Solarzellen mit hohem Wirkungsgrad eine wichtige Rolle, während für die Herstellung von E-Autos im Vergleich zu Fahrzeugen mit herkömmlichem Verbrennermotor mehr als dreimal so viel Silber benötigt wird. Entsprechend dürften die Silberimporte im Reich der Mitte im laufenden Jahr das Vorjahresniveau von rund 9.000 Tonnen übertreffen.

Trading-Taktik: Silber absolvierte nach der dynamischen Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen eine knapp zweiwöchige Konsolidierung. Nachdem zuletzt Rücksetzer am unteren Ende der Trading-Range bei 36 USD mit Käufen beantwortet wurden, sollte Silber seine übergeordnete Aufwärtsbewegung wieder fortsetzen! Es bietet sich an, bei bestehenden Long-Positionen mit einem Stop-Loss im Bereich der Marke von 32 USD weiter investiert zu bleiben.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Silber Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DY9FSR ) auf den Silber Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Silber-Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negativen wie positiven) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen. Sollte der Kurs des Silber Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-Out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis selbst werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Silber Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Silber Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichen Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,0.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Silber Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 24.06.2025, DZ BANK AG / Online-Redaktion