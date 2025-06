MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von wichtigen Entscheidungshilfen und Dienstleistungen für die globale Investmentgemeinschaft, gab heute die Ergebnisse der MSCI Market Classification Review 2025 bekannt.

Ausgewählte Highlights der diesjährigen Review betreffend MSCI:

Ausweitung der Konsultation zur möglichen Neueinstufung Bulgariens vom Status eines eigenständigen Marktes in den Status eines Frontier-Marktes

Die Umsetzung und Marktakzeptanz der Maßnahmen zur Verbesserung der Zugänglichkeit des koreanischen Aktienmarktes werden weiterhin überwacht, um festzustellen, ob diese Maßnahmen die Ergebnisse voll funktionsfähiger Offshore-Devisenmärkte, wie sie in den entwickelten Märkten anzutreffen sind, widerspiegeln

Updates zum Stand der Marktklassifizierung Griechenlands

Weitere Überwachung der Zugänglichkeit des Aktienmarktes in Bangladesch

"MSCI bemüht sich, Markteinstufungen an den sich verändernden Realitäten globaler Zugänglichkeit und Investierbarkeit auszurichten", sagte Raman Aylur Subramanian, Head of Index R&D. "2025 haben wir sowohl Fortschritte als auch anhaltende Herausforderungen in den Märkten festgestellt, was die Bedeutung transparenter, regelbasierter Rahmenwerke für unsere Klassifizierungsbewertungen hervorhebt. Unsere jährliche Überprüfung bleibt ein wichtiges Instrument für den Dialog mit Marktteilnehmern und trägt weltweit zu mehr Transparenz an den Kapitalmärkten bei."

Weitere Informationen zur MSCI Market Classification Review 2025, einschließlich der Ergebnisse der MSCI Global Market Accessibility Review 2025, können Sie unter www.msci.com/market-classification einsehen.

Ausweitung der Konsultation zur möglichen Neueinstufung Bulgariens in den Status eines Frontier-Marktes

MSCI behält die Einstufung Bulgariens als eigenständiger Markt bei und weitet die Prüfung einer möglichen Neueinstufung in den Status eines Frontier-Marktes aus; eine Entscheidung wird im Rahmen der MSCI Market Classification Review 2026 bekannt gegeben.

Begrenzte Marktliquidität, unzureichende Marktinformationen und eine unterentwickelte Handels- und Nachhandelsinfrastruktur werden von internationalen institutionellen Anlegern als Probleme bei der Zugänglichkeit genannt.

Zusätzlich wurden der Zeitpunkt des Beitritts Bulgariens zur Eurozone sowie die Einführung des Euro als entscheidende Faktoren angeführt, um den passenden Zeitpunkt für eine mögliche Neueinstufung Bulgariens zu bestimmen und potenzielle operative Schwierigkeiten zu vermeiden.

MSCI begrüßt bis zum 31. März 2026 Feedback zu diesem Thema und wird eine Entscheidung im Rahmen der MSCI Market Classification Review 2026 bekannt geben.

Koreas Marktzugänglichkeit

Von 2008 bis 2014 beriet sich MSCI mit globalen Marktteilnehmern über die mögliche Neueinstufung Koreas vom Status eines Emerging Market zu dem eines Developed Market. Die Marktteilnehmer erachteten die begrenzte Konvertierbarkeit des koreanischen Won auf dem Offshore-Devisenmarkt als wesentliche Hürde für die Neueinstufung Koreas als Developed Market. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch auf andere wesentliche Probleme bei der Zugänglichkeit hingewiesen, wie beispielsweise die Starrheit des Ausweissystems, die Sachübertragungen und außerbörsliche Transaktionen erschwert, und die mangelnde Verfügbarkeit von Anlageinstrumenten aufgrund der Beschränkungen bei der Verwendung von Börsendaten für die Schaffung von Finanzprodukten.

In jüngster Zeit haben die koreanischen Behörden einige Maßnahmen ergriffen, um die Zugänglichkeit des koreanischen Aktienmarktes zu verbessern.

Devisenmarkt: Ein voll funktionsfähiger globaler Investmentprozess, der für alle Arten von globalen Anlegern in entwickelten Märkten geeignet ist, erfordert Devisenmärkte, die durch vollständig konvertierbare Währungen, das Fehlen von Kapitalverkehrskontrollen sowie durch uneingeschränkte, starke und liquide Onshore- und Offshore-Märkte gekennzeichnet sind, die enge Geld-/Brief-Spannen ermöglichen und eine bestmögliche Ausführung gewährleisten. Vor allem sollte ausreichende Liquidität vorhanden sein, um große, zeitkritische Transaktionen zu unterstützen, insbesondere zum Zeitpunkt einer Indexanpassung, wenn das Handelsvolumen stark ansteigt. Entwickelte Devisenmärkte zeichnen sich zudem durch eine breite Beteiligung globaler Investoren, Echtzeit-Preistransparenz, zuverlässige und effiziente Abwicklungssysteme sowie den Zugang zu einer Vielzahl von Absicherungsinstrumenten aus. Es bleibt abzuwarten, ob die begrenzten Reformen in Korea ausreichen werden, um einen voll entwickelten Devisenmarkt zu ermöglichen. Beispielsweise entsprechen die verlängerten Handelszeiten nicht den aktuellen Praktiken in entwickelten Märkten.



2023 wurden vom Wirtschafts- und Finanzministerium mehrere Devisenmarktreformen angekündigt und umgesetzt. Dazu gehört, dass registrierten ausländischen Institutionen (Registered Foreign Institutions, RFIs) ab Januar 2024 der Zugang zum Onshore-Interbanken-Devisenmarkt gewährt wurde und die Handelszeiten in der zweiten Jahreshälfte verlängert wurden. Trotz dieser Reformen stellen Anleger in Frage, ob die umgesetzten Maßnahmen ausreichen, da entwickelte Märkte in der Regel über vollständig konvertierbare Währungen mit aktiven, uneingeschränkten Offshore- und Onshore-Devisenmärkten verfügen. MSCI wird weiterhin das Feedback von Marktteilnehmern einholen, um die Wirksamkeit und Vergleichbarkeit der koreanischen Devisenmarkt-Reformen im Hinblick auf die Ausführungsmethoden anderer stark gehandelter Währungen in entwickelten Märkten zu bewerten.

Legal Entity Identifiers: Im Zuge der Reformen der Financial Services Commission im Jahr 2023 zur Verbesserung des Marktzugangs für ausländische Anleger wurde das Investor Registration Certificate (IRC) durch Legal Entity Identifiers (LEIs) ersetzt, Meldepflichten für ausländische Wertpapierfirmen, die Sammelkonten verwenden, wurden gelockert, und der Umfang der außerbörslichen (OTC-)Transaktionen ausländischer Anleger für die Ex-post-Meldung wurde erweitert. Diese Maßnahmen traten Ende Dezember 2023 in Kraft. Allerdings gibt es nach wie vor operative Schwierigkeiten beim Registrierungsverfahren. Zudem ist die Wirkung der Maßnahmen in Bezug auf Sammelkonten und OTC-Transaktionen noch begrenzt, da diese Mechanismen noch nicht weit verbreitet sind.

Verfügbarkeit von Anlageinstrumenten: Internationale Anleger verlassen sich zunehmend auf eine breite Palette von Instrumenten wie ETFs, Futures, Optionen, Swaps und strukturierte Produkte, um ihren globalen Anlageprozess mit Strategien wie Marktexponierung, Absicherung und Equitisierung zu unterstützen. Diese Instrumente sind entscheidend für eine effiziente globale Kapitalallokation. Obwohl die Marktaufsichtsbehörden mit einigen Marktteilnehmern daran arbeiten, ausgewählte Instrumente verfügbar zu machen, erwarten Anleger ein offenes Anlageumfeld mit uneingeschränktem Zugang zu Derivaten und anderen Instrumenten wie dies für entwickelte Märkte üblich ist.

Ferner wurde das im November 2023 wieder eingeführte vollständige Verbot von Leerverkäufen am 31. März 2025 aufgehoben. Zuvor hatte Korea bereits im März 2020 ein marktweites Verbot erlassen, das im Mai 2021 teilweise aufgehoben wurde. Die jüngste Aufhebung des Verbots ging mit regulatorischen und technischen Verbesserungen einher, um die Aufsicht über unlautere Handelspraktiken, einschließlich illegaler Leerverkäufe, zu verstärken. Zwar hat sich die Marktaktivität erholt, jedoch bestehen bei Anlegern weiterhin Bedenken hinsichtlich des operativen Compliance-Aufwands und des Risikos plötzlicher regulatorischer Änderungen. MSCI wird die Entwicklungen kontinuierlich beobachten, um die Marktstabilität und die Beständigkeit des regulatorischen Rahmens im Zeitverlauf zu bewerten.

Zur Erinnerung: Mögliche Neueinstufungen setzen voraus, dass alle Probleme angegangen wurden, die Reformen vollständig umgesetzt wurden und die Marktteilnehmer ausreichend Zeit hatten, die Wirksamkeit der Änderungen gründlich zu bewerten.

Marktklassifizierung von Griechenland

Die kontinuierlichen Verbesserungen und Reformen seitens der griechischen Marktaufsichtsbehörden, die von den Marktteilnehmern aufgenommen und getestet wurden, werden in der Market Accessibility Review 2025 anerkannt, insbesondere Fortschritte bei den Kriterien für Clearing und Settlement, Wertpapierleihe und Leerverkäufe. Der griechische Markt hat sich an die Standards für Marktzugänglichkeit, die in entwickelten Märkten Europas üblich sind, angenähert. Zudem erfüllt Griechenland die Kriterien für Developed Markets in Bezug auf wirtschaftliche Entwicklung.

Infolge der erweiterten Größen- und Liquiditätsanforderungen des MSCI Market Classification Frameworks wurde eine Beständigkeitsregel eingeführt, die verlangt, dass über einen längeren Zeitraum hinweg mindestens fünf Unternehmen die Kriterien für die Aufnahme in den Developed Market Standard Index erfüllen müssen, um eine Hochstufung zu ermöglichen. Griechenland erfüllte zum Zeitpunkt der MSCI Market Classification Review 2025 die neu eingeführten Beständigkeitsanforderungen an Größe und Liquidität nicht.

Trotzdem behandelt MSCI europäische Länder, die als Developed Markets eingestuft sind, als eine einzige Einheit für die Zwecke der Indexkonstruktion und -pflege. Dieser Ansatz spiegelt die vergleichsweise hohe Integration europäischer Aktienmärkte wider, einschließlich harmonisierter Marktinfrastruktur, regulatorischer Angleichung und grenzüberschreitender Zugänglichkeit. Darüber hinaus berücksichtigt er die Sichtweise vieler globaler institutioneller Anleger, die entwickelte Märkte in Europa zunehmend als einheitlichen und zusammenhängenden Investmentraum betrachten. Im Einklang mit diesem Rahmenwerk ersucht MSCI das Feedback der Marktteilnehmer, ob die Beständigkeitsregel für Größen- und Liquiditätsanforderungen auch auf europäische Märkte wie etwa Griechenland angewendet werden sollte, wenn deren mögliche Hochstufung zum Developed Market geprüft wird.

Marktzugänglichkeit in Bangladesch

Mit Ausnahme von zwei Wertpapieren wurden die Mindestkurse auf dem Aktienmarkt von Bangladesch abgeschafft. Auch die zuvor geringe Liquidität auf dem Onshore-Devisenmarkt wurde laut Berichten der Marktteilnehmer behoben.

Marktteilnehmer haben nachdrücklich betont, dass die Investierbarkeit so lange eingeschränkt bleiben wird, bis alle Mindestkurse aufgehoben sind. Aus diesem Grund wird MSCI die im Februar 2023 eingeführte Sonderbehandlung weiterhin anwenden. Durch diese Sonderbehandlung werden Änderungen der Indexüberprüfung und die Umsetzung von Unternehmensereignissen aufgeschoben, um die Anzahl der potenziellen Änderungen in den MSCI Bangladesch-Indizes zu reduzieren und Bedenken hinsichtlich der Replizierbarkeit des Index zu verringern.

MSCI begrüßt auch weiterhin Rückmeldungen zur Zugänglichkeit des Marktes in Bangladesch und wird sich im Falle weiterer Entwicklungen mit den Marktteilnehmern beraten.

-Ende-

Über MSCI

MSCI ist ein führender Anbieter von wichtigen Entscheidungshilfen und Dienstleistungen für die globale Investmentgemeinschaft. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Research, Daten und Technologie ermöglichen wir unseren Kunden, bessere Anlageentscheidungen zu treffen, indem wir sie in die Lage versetzen, die wichtigsten Risiko- und Renditetreiber zu verstehen und zu analysieren und selbstbewusst effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, researchgestützte Lösungen, mit denen unsere Kunden Einblicke in den gesamten Anlageprozess gewinnen und die Transparenz verbessern können.

Das Verfahren zur Einreichung einer förmlichen Indexbeschwerde ist auf der Seite zur Indexregulierung auf der MSCI-Website zu finden: https://www.msci.com/index-regulation.

Dieses Dokument und alle hierin enthaltenden Informationen, einschließlich, jedoch ohne Einschränkung Texte, Daten, Schaubilder, Diagramme (zusammen als die "Informationen" bezeichnet) sind Eigentum von MSCI Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften (zusammen bezeichnet als "MSCI") bzw. den Lizenzgebern von MSCI, direkten oder indirekten Lieferanten oder Drittparteien, die an der Zusammenstellung und Erfassung von Informationen beteiligt sind (insgesamt zusammen mit MSCI als "Informationsanbieter" bezeichnet), und dienen lediglich Informationszwecken. Die Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von MSCI weder ganz noch teilweise abgeändert, zurückentwickelt, vervielfältigt oder weiterverbreitet werden. Alle Rechte an den Informationen sind MSCI bzw. seinen Informationsvermittlern vorbehalten.

Die Informationen dürfen nicht zur Schaffung derivativer Arbeiten bzw. zur Prüfung oder Korrektur anderer Daten oder Informationen verwendet werden. Es ist beispielsweise (jedoch ohne Einschränkung) nicht gestattet, die Informationen zur Schaffung von Indizes, Datenbanken, Risikomodellen, Analysen oder Software zu verwenden bzw. in Verbindung mit der Emission, dem Angebot, Sponsoring, Management oder Marketing von Wertpapieren, Portfolios, Finanzprodukten oder anderen Anlageprodukten, die auf den Informationen oder anderen MSCI-Daten, Informationen, Produkten oder Diensten basieren, daran geknüpft sind oder auf andere Weise daraus abgeleitet wurden.

Die Nutzer der Informationen übernehmen das gesamte Risiko, das durch die Verwendung bzw. Zulassung einer Nutzung der Informationen entstehen kann. KEINER DER INFORMATIONSANBIETER ERTEILT DIREKTE ODER INDIREKTE GARANTIEN ODER ZUSICHERUNGEN IN BEZUG AUF DIE INFORMATIONEN (BZW. DIE AUS DER NUTZUNG RESULTIERENDEN ERGEBNISSE), UND IM GRÖSSTMÖGLICHEN DURCH DAS ANWENDBARE RECHT GESTATTETEN UMFANG LEHNT JEDER INFORMATIONSANBIETER AUSDRÜCKLICH SÄMTLICHE INDIREKTEN GARANTIEN AB (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH OHNE EINSCHRÄNKUNG IMPLIZIERTE GARANTIEN IM HINBLICK AUF ORIGINALITÄT, GENAUIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, NICHT-VERLETZUNG, VOLLSTÄNDIGKEIT, MARKTFÄHIGKEIT UND ANGEMESSENHEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK) IN BEZUG AUF DIE INFORMATIONEN.

Unbeschadet des Vorangegangenen und im größtmöglichen durch das anwendbare Recht gestatteten Umfang haften Informationsanbieter auf keinen Fall für direkte, indirekte, außergewöhnliche, strafrelevante oder Folgeschäden (einschließlich entgangener Gewinne) bzw. andere Schäden, auch wenn auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen wurde. Haftungsfälle werden durch das Vorangegangene nicht ausgeschlossen bzw. begrenzt, die laut Gesetz nicht ausgeschlossen bzw. begrenzt werden können, darunter insbesondere (sofern zutreffend) die Haftung bei Tod oder Körperverletzung in dem Ausmaß, in dem derartige Schäden aus Fahrlässigkeit oder Vorsatz desselben, seiner Angestellten, Bediensteten oder Subunternehmer entstehen.

Informationen mit historischen Daten, Auskünften oder Analysen sollten nicht als Hinweis oder Garantie für künftige Ergebnisse, Analysen oder Prognosen angesehen werden. Die vergangene Performance stellt keine Garantie für künftige Ergebnisse dar.

Die Informationen können "Signale" enthalten, die als quantitative Attribute oder das Produkt von Methoden oder Formeln definiert sind, die Berechnungen unter Verwendung historischer Daten beschreiben oder daraus abgeleitet werden. Weder diese Signale noch die Beschreibung historischer Daten stellen eine Anlageberatung oder eine Empfehlung dar, eine Anlageentscheidung zu treffen (oder davon abzusehen) oder eine Vermögensaufteilung vorzunehmen, und sollten nicht als solche angesehen werden. Signale sind von Natur aus rückwärtsgerichtet, da sie auf historischen Daten beruhen, und sie sind nicht dazu gedacht, die Zukunft vorherzusagen. Die Relevanz, die Korrelationen und die Genauigkeit von Signalen werden sich häufig wesentlich ändern.

Die Leser sollten sich nicht auf die Informationen verlassen, denn diese sind kein Ersatz für die Fertigkeiten, das Urteilsvermögen und die Erfahrung des Benutzers, seiner Verwaltung, Angestellten, Berater und/oder Kunden bei Anlage- oder sonstigen geschäftlichen Entscheidungen. Alle Informationen sind unpersönlich und nicht auf die Bedürfnisse von Personen, Rechtspersonen oder Personengruppen zugeschnitten.

Keine der hierin enthaltenen Informationen stellt ein Angebot für den Verkauf (oder eine Einholung eines Angebots für den Kauf) von Wertpapieren, Finanzprodukten oder anderen Investmentprodukten bzw. Handelsstrategien dar.

Die Möglichkeit, unmittelbar in einen Index zu investieren, ist ausgeschlossen. Ein Engagement in eine Anlageklasse oder Handelsstrategie oder sonstige Kategorie, die durch einen Index repräsentiert wird, ist auf der Grundlage dieses Index ausschließlich über anlagefähige Instrumente (falls zutreffend) von Dritten möglich. MSCI emittiert, sponsert, unterstützt, vermarktet, bietet, überprüft oder drückt auch anderweitig keine Meinung bezüglich eines Fonds, ETF, Derivats oder anderen Wertpapiers, einer Anlage, eines Finanzprodukts oder einer Handelsstrategie aus, die auf einer Anlagerendite in Verbindung mit der Wertentwicklung eines MSCI-Indizes (gemeinsam "mit einem Index verbundene Anlagen") basiert oder damit verbunden ist oder in Verbindung damit angestrebt wird. MSCI sichert nicht zu, dass Anlagen, die mit einem Index verbunden sind, die Indexperformance exakt nachbilden oder positive Anlagerenditen abwerfen. MSCI Inc. ist weder ein Anlageberater noch eine Treuhandgesellschaft. MSCI gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit von Investitionen in mit einem Index verbundene Anlagen.

Die Indexrenditen stellen nicht die Ergebnisse des tatsächlichen Handels mit investierbaren Vermögenswerten/Wertpapieren dar. MSCI verwaltet und berechnet Indizes, verwaltet aber keine tatsächlichen Vermögenswerte. Die Berechnung von Indizes und Indexrenditen weicht möglicherweise von der angegebenen Methodik ab. Die Indexrenditen spiegeln nicht die Zahlung von Verkaufskosten oder Gebühren wider, die ein Anleger für den Kauf der dem Index oder den indexgebundenen Anlagen zugrunde liegenden Wertpapiere zahlen muss. Die Erhebung dieser Gebühren und Kosten würde dazu führen, dass die Wertentwicklung einer indexgebundenen Anlage von der Wertentwicklung des MSCI-Index abweicht.

Die Informationen enthalten gegebenenfalls simulierte Daten. Simulierte Wertentwicklungen entsprechen nicht tatsächlichen Wertentwicklungen, sie sind lediglich Annahmen. Nicht selten kommt es zu wesentlichen Abweichungen zwischen simulierten Performance-Ergebnissen und durch eine Anlagestrategie später erzielte tatsächliche Ergebnisse.

Komponenten von MSCI-Aktienindizes sind börsennotierte Unternehmen, die gemäß der Anwendung der entsprechenden Indexmethoden in den Indizes enthalten oder von diesen ausgeschlossen sind. Dementsprechend können Komponenten von MSCI-Aktienindizes MSCI Inc., Kunden von MSCI oder Lieferanten von MSCI enthalten. Die Aufnahme eines Wertpapiers in einen MSCI-Index stellt keine Empfehlung von MSCI dar, dieses Wertpapier zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten, noch kann dies als Anlageberatung ausgelegt werden.

Daten und Informationen, die von verschiedenen Tochterunternehmen von MSCI Inc., einschließlich MSCI ESG Research LLC und Barra LLC, erstellt wurden, können zur Berechnung bestimmter MSCI-Indizes verwendet werden. Weitere Informationen sind im Zusammenhang mit den relevanten Indexmethodologien auf www.msci.com verfügbar.

MSCI erhält eine Vergütung in Verbindung mit der Lizenzierung seiner Indizes an Dritte. Die Einnahmen von MSCI Inc. umfassen Gebühren auf der Grundlage von Vermögenswerten in indexgebundenen Anlagen. Informationen finden Sie in den Unternehmensberichten von MSCI Inc. im Bereich Investor Relations auf msci.com.

MSCI ESG Research LLC ist ein registrierter Anlageberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940 und eine Tochtergesellschaft von MSCI Inc. Weder MSCI noch eines ihrer Produkte oder Dienstleistungen empfiehlt, befürwortet, billigt oder äußert anderweitig eine Meinung zu Emittenten, Wertpapieren, Finanzprodukten oder -instrumenten oder Handelsstrategien, und die Produkte oder Dienstleistungen von MSCI stellen keine Empfehlung dar, irgendeine Art von Anlageentscheidung zu treffen (oder davon abzusehen), und dürfen nicht als solche angesehen werden, vorausgesetzt, dass die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen von MSCI ESG Research eine Anlageberatung darstellen können. Die Materialien von MSCI ESG Research, einschließlich der Materialien, die in MSCI ESG-Indizes oder anderen Produkten verwendet werden, wurden weder bei der United States Securities and Exchange Commission noch bei einer anderen Aufsichtsbehörde eingereicht oder von dieser genehmigt. MSCI ESG und Klima-Ratings, Research und Daten werden von MSCI ESG Research LLC, einer Tochtergesellschaft von MSCI Inc. erstellt. MSCI ESG-Indizes, -Analysen und -Immobilien sind Produkte von MSCI Inc., die Informationen von MSCI ESG Research LLC nutzen. Die MSCI-Indizes werden von MSCI Limited (UK) und MSCI Deutschland GmbH verwaltet.

Bitte beachten Sie, dass die in den Materialien von MSCI ESG Research erwähnten Emittenten manchmal geschäftliche Beziehungen zu MSCI ESG Research und/oder MSCI Inc. (zusammen "MSCI") unterhalten und dass diese Beziehungen potenzielle Interessenkonflikte verursachen. In einigen Fällen kaufen die Emittenten oder ihre verbundenen Unternehmen Research oder andere Produkte oder Dienstleistungen von einem oder mehreren MSCI-Mitgliedsunternehmen. In anderen Fällen bewertet MSCI ESG Research Finanzprodukte wie Investmentfonds oder ETFs, die von MSCI-Kunden oder deren verbundenen Unternehmen verwaltet werden oder auf MSCI Inc. Indizes basieren. Darüber hinaus sind in den Aktienindizes von MSCI Inc. auch Unternehmen enthalten, die MSCI-Produkte oder -Dienstleistungen abonnieren. In einigen Fällen zahlen MSCI-Kunden Gebühren, die ganz oder teilweise auf dem von ihnen verwalteten Vermögen basieren. MSCI ESG Research hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um potenzielle Interessenkonflikte zu mindern und die Integrität und Unabhängigkeit seiner Analysen und Ratings zu gewährleisten. Weitere Informationen über diese Maßnahmen zur Konfliktminderung finden Sie in unserem Formblatt ADV, das unter https://adviserinfo.sec.gov/firm/summary/169222 verfügbar ist.

Jede Nutzung von oder jeder Zugriff auf Produkte, Dienstleistungen oder Informationen von MSCI erfordert eine Lizenz von MSCI. MSCI, Barra, RiskMetrics, IPD und andere MSCI-Marken und -Produktnamen sind Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken von MSCI oder seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Der Global Industry Classification Standard (GICS) wurde von MSCI und S&P Dow Jones Indices entwickelt und ist deren exklusives Eigentum. "Global Industry Classification Standard (GICS)" ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Dow Jones Indices.

MIFID2/MIFIR-Hinweis: MSCI ESG Research LLC vertreibt oder vermittelt keine Finanzinstrumente oder strukturierten Einlagen und handelt auch nicht auf eigene Rechnung, erbringt keine Ausführungsdienstleistungen für andere oder verwaltet keine Kundenkonten. Kein Produkt und keine Dienstleistung von MSCI ESG Research unterstützt, fördert oder beabsichtigt die Unterstützung oder Förderung derartiger Aktivitäten. MSCI ESG Research ist ein unabhängiger Anbieter von ESG-Daten.

Datenschutzhinweis: Informationen darüber, wie MSCI personenbezogene Daten sammelt und verwendet, finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen unter https://www.msci.com/privacy-pledge.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250624776839/de/

Contacts:

Medienanfragen

PR@msci.com

Melanie Blanco +1 212 981 1049

Konstantinos Makrygiannis +44 77 6893 0056

Tina Tan +852 2844 9320

MSCI Globale Kundenbetreuung

EMEA Kundenbetreuung 44 20 7618 2222

Amerika Kundenbetreuung +1 888 588 4567

Asien-Pazifik Kundenbetreuung 852 2844 9333