Wien (www.fondscheck.de) - Aberdeen Investments hat Pruksa Iamthongthong zur Head of Equities, Asia Pacific ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Sie trete damit die Nachfolge von Flavia Cheong an, die nach rund drei Jahrzehnten im Unternehmen im Dezember 2025 in den Ruhestand gehen werde. Cheong sei 1997 als eines der ersten Teammitglieder ins Singapurer Büro von Aberdeen Investments gekommen, wie das Unternehmen mitteile. ...

