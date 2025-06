Die GLS Mobility GmbH erweitert ihren Gesellschafterkreis: Mit der Wattkraft Gruppe, der NRG Company GmbH und binary butterfly will das Bochumer Softwareunternehmen die Weichen für die nächste Wachstumsphase stellen. Die GLS Bank - bisher alleinige Mutter - bleibt aber weiterhin Mitgesellschafter. Dank der erweiterten Gesellschafterstruktur will GLS Mobility im Geschäft für direkte Bezahllösungen an Ladestationen weiter wachsen. Die Beteiligung erfahrener ...

